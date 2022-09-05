Hadise neden ağladı? Hadise Mehmet Dinçerler ayrılacak mı? Hadise konserde neden, kim için ağladı?

Hadise neden ağladı? Hadise boşanıyor mu? Hadise Mehmet Dinçerler ayrılacak mı? Hadise konserde şarkı söylerken niye ağladı? İzmir'de sevenleri ile bir araya gelen ve onlara unutulmaz bir konser veren şarkıcı Hadise Küçük Bir Yol şarkısını söylerken ağlamaya başladı. Şarkıcının o anları sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin ağlamasını evliliği ile ilgili olduğunu belirtti. Ancak durumun öyle olmadığı şarkıcının evliliğinin oldukça mutlu devam ettiği öğrenildi. Hadise'nin sahnede ağlaması duygu patlaması olarak değerlendirildi.

Hadise neden ağladı? Hadise boşanıyor mu? Hadise Mehmet Dinçerler ayrılacak mı? Hadise konserde şarkı söylerken niye ağladı? İzmir'de sevenleri ile bir araya gelen ve onlara unutulmaz bir konser veren şarkıcı Hadise Küçük Bir Yol şarkısını söylerken ağlamaya başladı. Şarkıcının o anları sosyal medyada gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin ağlamasını evliliği ile ilgili olduğunu belirtti. Ancak durumun öyle olmadığı şarkıcının evliliğinin oldukça mutlu devam ettiği öğrenildi. Hadise'nin sahnede ağlaması duygu patlaması olarak değerlendirildi.

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz gün İzmir'de verdiği konsede göz yaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı Hadise özel hayatı ile oldukça fazla gündemde yer alıyor. Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. Evliği oldukça mutlu gittiği öğrenilen Hadise'nin sahnede ağlaması herkesi şaşırttı.

Hadise neden ağladı?

Güzel şarkıcı son olarak İzmir'de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı, "Hayatımın şarkısı" dediği 'Küçük Bir Yol'u söylerken gözyaşlarını tutamadı. O anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Hadise, "Hayatımın şarkısı dediğim Küçük Bir Yol'u tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrar teşekkür ediyorum" notunu düştü.

Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi

3 milyon TL değerindeki tektaşını gösteren popçu, gönderisine "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı.Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız Mehmet Dinçerler'le aile arasında düzenlenen törenle Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Evliliği yönünde bu zamana kadar halen daha tek bir açıklama yayınlamayan 37 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesapları Twitter ve TikTok'a soyadı olarak Dinçerler'i eklemişti.

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