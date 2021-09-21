İzmir'de gevrek fiyatı ne kadar oldu? Gevrek ve boyoza zam mı geldi? İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına yüzde 25 oranında zam geldi. İzmirlilerin severek yediği boyoz ve gevrek yüzde 25’lik zammın ardından 2,5 lira oldu.

İzmir'de gevrek fiyatı ne kadar oldu? Gevrek ve boyoza zam mı geldi? İzmir'de gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına yüzde 25 oranında zam geldi. İzmirlilerin severek yediği boyoz ve gevrek yüzde 25'lik zammın ardından 2,5 lira oldu.

Gevrek ve boyoza zam mı geldi?

Sabah atıştırmalığı olarak İzmirlilern en çok tercih ettiği gevrek ve boyoza zam geldi. Bunun yanında poğoça fiyatalarında da artışa gidildi. Özellikle öğrencilerin hem ekonomik hem de hızlı atıştırmalık olması nedeniyle tercih ettiği gevrek ve boyaza gelen zam İzmirlileri üzdü. Zam haberini İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen duyurdu.

İzmir'de gevrek fiyatı ne kadar oldu?

Esen, "1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir" dedi.

Gevrek nedir?

İzmirliler susamlı simide gevrek adını veriyor. Gevrek ile simit aynı üründür. Gevrek ayrıca kelime anlamı olarak kolayca kırılıp ufalanan demektir. Ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir tür çörektir.

Boyoz nedir?

Boyoz, 1492'de Türkiye'ye yerleşen Sefarad Yahudileri tarafından Anadolu ve özellikle İzmir mutfağına katılmış, İzmir damak tadı ile özdeşleşmiş, mayasız bir hamur işidir. İzmir Boyozu adıyla coğrafi işaret almıştır.

Boyoz, İspanyolca yazılışıyla bollos, "küçük somun" anlamına gelen bollo sözcüğünün çoğuludur. İspanyolca iki L harfi Y sesiyle okunur. Birçok mutfakta çörek, börek benzeri unlu mamüllerin Sefarad kültürüne özgü bir uygulamasıdır.

Boyozun ilk çıkışını atık hamur malzemesinin değerlendirilmesine bağlayan kaynaklar bulunmaktadır. İzmir dışında hiçbir şehirde ticari olarak piyasaya sunulmadığından İzmir'in böreği olmuştur. Rivayete göre, İzmir'de ilk boyozu Boyozcu Avram Usta yapmış, o öldükten sonra İzmir'de boyozlar "Avram Usta'nın boyozu" adı altında satılmıştır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.