Moskova'da online oy gerginliği: Komünistler seçimi tanımadı

Dün sabah saatlerinde, sandıklardaki oylamaların sonuçlarıyla önde iken, “online oylamada yapılan hileyle kaybettiklerini” iddia eden Komünist Parti’nin bazı aday ve üyeleri, yasaklara rağmen gece Moskova’da sokağa çıkıp Puşkin Meydanı'nda eylem yaptı.

Duma seçimlerinde Moskova'da online oyların sonuçlarının 14 saatten fazla gecikmeyle açıklanması gerginlik yarattı.

Dün sabah saatlerinde, sandıklardaki oylamaların sonuçlarıyla önde iken, “online oylamada yapılan hileyle kaybettiklerini” iddia eden Komünist Parti'nin bazı aday ve üyeleri, yasaklara rağmen gece Moskova'da sokağa çıkıp Puşkin Meydanı'nda eylem yaptı.

Seçimi iktidar partisi adayı, ünlü TV programcısı Timofey Bajanov karşısında kaybeden Devlet Duması Komünist milletvekili Valeri Raşkin, online oylama sonuçlarını tanımadığını ve iptallerini isteyeceğini açıkladı.



Başkentte online kullanılan 2 milyona yakın oyu ezici çoğunlukla kazandığı açıklanan iktidar partisi Birleşik Rusya, sandık başı oylamalarında ok gerisinde kaldığı Komünst Parti'yi geçmişti. Bu durum polemiklere neden oldu.



Parti lideri Gennadi Zyuganov yaptığı açıklamada, çevrimiçi oylama sisteminin "tüm ülkede sonucu etkileyebilecek bir hack" olduğunu iddia etti.



Komünistlerin 20, 21 ve 25 Eylül'de 5'er bin kişinin katılımı ile miting başvurusunu Moskova Belediyesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle halka açık etkinlikler düzenleme yasağına dayandırarak reddetti.



Buna rağmen komünistler Moskova'da eylem yaptı. Rosgvardiya, polis ve OMON (çevik kuvvet) güçleri Puşkin Meydanı'nda geniş önlemler aldı.

Moskova'da neler oldu?

Moskova Seçim Komisyonu'nun açıkladığı kesin olmayan resmi sonuçlarına göre, Birleşik Rusya Partisi Duma seçimlerinde yüzde 36,96 oy aldı. Komünist Parti yüzde 22,66, Adil Rusya yüzde 7,3, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,08, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 7.09 ile sıralandı.



2016 Devlet Duması seçimlerinde Moskovalıların yüzde 37,8'i Birleşik Rusya'ya oy verirken, Komünist Parti yüzde 13,9 ve Liberal Demokrat Parti yüzde13,1 oy almıştı. Dördüncü en popüler parti Yabloko yüzde 9,5 oy alırken, bu seçimde yüzde 4,89'a düştü.



Moskova'da tartışmalar online oylar yüzünden yaşandı. Moskova için veriler, saatler süren kesintiden sonra pazartesi akşamı saat 18:00'de açıklanabildi. Rusya'da online oylama yapılan yerlerde sonuçlar sabah açıklanmasına rağmen Moskova'da akşamı bulmasını, Moskova'daki seçimleri gözlemlemek için kurulan kamu komisyonun başkanı, Ekho Moskvı radyosu genel yayın yönetmeni Aleksey Venediktov, "çok sayıda vatandaşın online oy kullanması nedeniyle sayımın gecikmesi" ile açıkladı. Bu açıklama, komünistleri tatmin etmedi.



Sandık başında oylar hariç tutulduğunda, elektronik oylama sonuçlarına göre Birleşik Rusya yüzde 44,77, Komünist Parti yüzde 15,53 oy aldı.



Sandık oylarında ise Komünist Partisi yüzde 30,40', Birleşik Rusya yüzde 30.10 oy elde etti.



Moskova'da Birleşik Rusya'ya verilen destek ulusal ortalamanın altında kaldı: Yüzde 49,8'e karşılık



Toplanda başkentte Birleiik Rusya yüzde 36,99, Komünist Parti yüzde 22,66 kazandı.



Rusya Federasyonu Komünist Partisi ise ülke genelindeki yüzde 18,96'ya karşılık başkentte daha fazla oy almayı başardı.



Rusya'da 450 milletvekilinden yarısı parti listelerinden, yarısı dar bölge sistemindeki adaylardan seçiiiyor.



Ön verilere göre, Moskova Belediye Başkanı Sobyanin'in desteklediği adaylar, Moskova'daki 15 dar bölgenin tamamını kazanmış durumda. En az beş seçim bölgesinde, sonucu elektronik oylama değiştirdi.



Moskova Seçim Komisyonu, başkenttei Duma seçimlerine katılımın yaklaşık yüzde 50,3 olduğunu bildirdi. 2016'da oran yüzde 35,2 idi.



RBC'nin haberine göre Moskovalıların çoğu çevrimiçi oy kullandı. Kayıtlı 2 milyondan fazla seçmenin 250 bini, ilk iki saatte oy verdi. Online oylamaya toplam katılım yüzde 96,5 olarak gerçekleşti.

Kaynak: TürkRus

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