İzmir Bülent Ersoy konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 5 Eylül Bülent Ersoy konseri ücretsiz mi paralı mı? İzmir Fuar Çim Konserleri

İzmir Fuar Çim Konserleri başladı. Organizasyon kapsamında birbirinden ünlü sanatçılar İzmir'de hayranları ile bir araya geliyor. İzmir Enternasyonal Fuarı, 2 Eylül’de tüm ziyaretçilerine kapılarını açtı. 5 Eylül Pazartesi günü ise Bülent Ersoy İzmir'de sahne alacak. İzmir Bülent Ersoy konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 5 Eylül Bülent Ersoy konseri ücretsiz mi paralı mı? soruları ise konseri kaçırmak istemeyenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte 5 Eylül İzmir Bülent Ersoy konserine dair detaylar...

İzmir'de Bülent Ersoy 5 Eylül Pazartesi günü on binlerce kişiye konser verecek. Şenlik havasında geçecek olan konsere ilgi şimdiden oldukça fazla. Hayranları ile bir araya gelecek olan Bülent Ersoy en yeni ve en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendircek. Konsere katılmak isteyenler İzmir Bülent Ersoy konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 5 Eylül Bülent Ersoy konseri ücretsiz mi paralı mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

İzmir Bülent Ersoy konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İzmir'de 5 Eylül Pazartesi günü Fuar Alanında Kültürpark'ta yapıalcak olan dev konser saat 21.00'de başlayacak. Konserin yaklaşık olarak 1 saat sürmesi bekleniyor. Konsere on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

5 Eylül Bülent Ersoy konseri ücretsiz mi paralı mı?

İzmir Enternasyonal Fuarı bu sene 2 Eylül'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar alanına girişler ücretlidir. Ancak konserler için ekstra bir ücret alınmıyor. Fuar alanındaki etkinliklere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecektir.

Kültürpark (Fuar Alanı) hakkında

Kültürpark, Türkiye'nin İzmir şehrinde bulunan bir parktır. Konak ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alır ve kuzeyde Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, doğuda 1395. ve 1396. sokaklar ile Bozkurt Caddesi, güneyde Mürsel Paşa Bulvarı, batıda Dr. Refik Saydam ve Şair Eşref bulvarları ile çevrilidir. 1922 İzmir Yangını'nda harabeye dönen 360.000 m2'lik alan üzerinde 1936'da kuruldu. Üç yıl sonra genişletilerek 420.000 m2 büyüklüğe ulaştı. Kurulduğu günden beri İzmir Enternasyonal Fuarı'na ev sahipliği yapmaktadır.