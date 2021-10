İstiridye mantarını evde yetiştirebilirsiniz

İstiridye kabuklarına benzerliğinden ismini anlan istiridye mantarını severek tüketiyoruz. Sadece tereyağında sotelendiğinde bile lezzet şöleni haline gelen istiridye mantarını evde kolaylıkla yetiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin istiridye mantarına hem daha yakından bakalım hem de evde nasıl yetiştirilir öğrenelim...



Bilimde Pleurotus ostreatus olarak adlandırılan istiridye mantarı kavak, kayın, yaprak mantarı olarak da tanınır. İlk kez Almanya'da I. Dünya Savaşı esnasında geçim sağlamak için ekilen istiridye mantarı muhteşem lezzetiyle dünya çapında ticari bir besin oldu. Özellikle Japon, Kore ve Çin mutfağında genişçe bir yere sahip olan bu mantar ülkemizde de severek tüketiliyor.

Ülkemizde kayın ve kavak ağaçlarının dibinde yetiştiğinden dolayı kavak ve kayın mantarı olarak da tanınan bu mantar, yaprağa ve istiridye kabuğuna benzerliğiyle yaprak ve istiridye mantarı olarak da adlandırılıyor.

İstiridye mantarı oldukça kolay yetiştirilebilir bir mantar türüdür. Hatta evinizde yetiştirmeniz de mümkündür. Doğada ağaçların üst kısımlarında çıkan istiridye mantarı bol oksijene, neme ve çiğe ihtiyaç duyar. Bu yüzden kuzey bölgelerde kolaylıkla yetişir. Eylül ve ekim aylarında havalar soğuyunca ağaç gövdelerinde büyümeye başlar.

Evde nasıl istiridye mantarı yetiştirebiliriz?

İstiridye mantarı yetiştirmek için marketlerde ve e-ticaret sitelerinde hazır kitler satılıyor. Bu kitleri satın alıp uygun ortamı sağladığınızda istiridye mantarı yetiştirebilirsiniz. Hazır kit satın almak istemiyorsanız 10 kg ağaç talaşı, 250 gram mantar tohumu (misel), battal boy kalıp çöp poşetine ihtiyacınız olacak.

On kilo ağaç talaşının bir kısmını battal boy çöp poşetinin tabanına kalın bir tabaka halinde dökün ve bu talaşı nemlendirin. Daha sonra üzerine mantar tohumlarını serpin. Tohumların üzerine ince bir tabaka halinde talaşın kalandan yayın ve ıslatın. Talaşlar nemli olmalıdır. Tekrar tohum serpin. Bu şekilde on kilo talaşı poşet dolana kadar tohum serperek doldurun. Poşeti açık havada 20 gün bekletin. Bekleme süresi dolunca poşetin yanlarına jilet yardımıyla kesikler açın. On gün sonunda bu kesiklerden mantarlar çıktığını göreceksiniz. Mantarları topladıkça kesik kısımlara su serpin. 3 ay sonunda bu poşeti yenilemelisiniz.

