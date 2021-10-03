900 bin ton hububat satışa açıldı: Öncelik üreticiler ve yetiştiricilerin

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada, 'Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik üretici ve yetiştiricilerimizin.' dedi.