900 bin ton hububat satışa açıldı: Öncelik üreticiler ve yetiştiricilerin
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada, 'Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik üretici ve yetiştiricilerimizin.' dedi.
2021-10-03 13:41:31
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TMO tarafından satışa çıkarılan hububata ilişkin bilgi verdi.
Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir. Hayırlı olsun."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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