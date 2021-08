YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerde eğitimlerin nasıl olacağına ilişkin açıklama yaptı. Özvar 'Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır.' dedi. Ancak üniversitelerde eğitimlerin bir kısmının uzaktan bir kısmının ise yüz yüze olacağı, her üniversitenin ekendi eğitim modeline karar vereceği öğrenildi. Peki İstanbul Üniversitesi dersler uzaktan mı olacak? İstanbul Üniversitesi'nde eğitim yüz yüze mi? İstanbul Üniversitesi'nde hangi dersler uzaktan yapılacak?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerde eğitimlerin nasıl olacağına ilişkin açıklama yaptı. Özvar "Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır." dedi. Ancak üniversitelerde eğitimlerin bir kısmının uzaktan bir kısmının ise yüz yüze olacağı, her üniversitenin ekendi eğitim modeline karar vereceği öğrenildi. Peki İstanbul Üniversitesi dersler uzaktan mı olacak? İstanbul Üniversitesi'nde eğitim yüz yüze mi? İstanbul Üniversitesi'nde hangi dersler uzaktan yapılacak?

MEB'e bağluı tüm olullarda yüz yüze eğitimlerin başlanacağının açıklanmasından sonra YÖK Başkanı'ndan üniversitelerin durumuna ilişkin açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir" dedi. Ancak her üniversite kendi eğitim modelini devreye sokabilecek.

İstanbul Üniversitesi dersler uzaktan mı olacak?

İstanbul Üniversitesi'nde derslerin en az yüzde 20'si, en fazla yüzde 40'ı uzaktan eğitimle verilecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa da derslerin en fazla yüzde 40 oranında uzaktan öğretimle verileceğini açıkladı.

İstanbul Üniversitesi'nde eğitim yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi'nde eğitimlerin çok büyük bir çounluğu yüz yüze olarak yapılacak. Üniversiteler salgının seyrine göre eğitim programlarını değiştirebilir.

İstanbul Üniversitesi hakkında

İstanbul Üniversitesi (İÜ), ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Türkiye'nin en eski devlet üniversitesidir.

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamı olan İstanbul Üniversitesinin bazı birimlerinin temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü olan 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe dayandırılır. 1933 yılına kadar Darülfünun-ı Şahane, Darülfünun-ı Osmani ve İstanbul Darülfünunu adıyla eğitim veren kurum, 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi adını alır ve aynı yıl 18 Kasım'da Türkiye'deki ilk ve tek üniversite olarak eğitim hayatına başlar.

2019 yılında, Dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den giren tek üniversitedir. İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, tüm dünyadaki işletme okullarını akredite eden, en önemli kuruluş olan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından, 2012 yılında akredite edilmiştir. Böylece İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk ve tek AACSB akreditasyonu alan işletme fakültesi olmuştur.

Üniversitede yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12.000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

