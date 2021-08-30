Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 Üniversite yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

2021 Üniversite yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 YKS sınavına giren milyonlarca üniversiteli adayı sonuçların açıklanmasından sonra başlayan tercih sürecini tamamladı. 20 Ağustos'ta sona eren tercihlerin üzerinden günler geçti. Adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Adaylar internette Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusunu sıkça aratmaya başladı. ÖSMY Başkanı Aygün'den Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt geldi. İşte 2021 YKS üniversite tercih sonuçlarına dair gelişmeler...

2021 Üniversite yerleştirme sonucu sorgulama ekranı | 2021 YKS sınavına giren milyonlarca üniversiteli adayı sonuçların açıklanmasından sonra başlayan tercih sürecini tamamladı. 20 Ağustos'ta sona eren tercihlerin üzerinden günler geçti. Adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Adaylar internette Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusunu sıkça aratmaya başladı. ÖSMY Başkanı Aygün'den Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt geldi. İşte 2021 YKS üniversite tercih sonuçlarına dair gelişmeler...

2021 YKS sınavına giren adaylar üniversite tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Peki Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar sonuçların bir an öne açıklanmasını ve yerleştikleri kentlerde barınma ihtiyaçlarını gidermek için çalışamalara başlamak istiyor. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizi güncelleyeceğiz.

2021 ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu. Adayların sürekli sorduğu YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorusna Aygün açıklaması ile yanıt verdi. İşte Aygün'ün YKS açıklaması: "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.",

2020 YILINDA 12 GÜN SONRA AÇIKLANMIŞTI

YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılmıştı. 2020 YKS tercihl sonuçları ise 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Yani geneç sene yerleştimretercih süresi sona erdikten 12 gün sonra üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. 2021 YKS üniversite tercihhlerinin de 20 Ağustos'ta sona erdiği düşünülürse YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos'un sonu gibi açıklanması muhtemel.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanınca (https://sonuc.osym.gov.tr) adresinden sorgulanabilir.

ADAYLAR ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASINI BEKLİYOR

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmaması adayların merakını katladı. Sosyal medyada ÖSYM'ye "#ÖSYMAÇIKLA" etiketi ile seslenen adaylar 2021 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını istiyor. İşet o Tweetlerden bazıları;

"Pazartesi pazarlanır, Salı sallanır, Çarşamba çarşafa dolanır, Perşembe perişandır, Cuma mübarek gün, Cumartesi Pazar tatil... #ÖSYMAÇIKLA"

"Hafta icinin gelmesini böyle bekledim hadi yetti güldük eğlendik #ÖSYMAÇIKLA"

"Ay açıklandı sandım yaa..kalp ritim değişti birden görünce #ÖSYMAÇIKLA"

"Psikolog olacaktım psikolojik vaka oldum"

"Meğer ne de çok bekletmişler sizi #ÖSYMAÇIKLA"

"Kazanamadığımı bildiğim halde ÖSYM nin sonuçları açıklamasını bekliyorumdur #ÖSYMAÇIKLA"

ÖSYM NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.