İstanbul minibüs (dolmuş) ücretlerine zam mı geldi? İstanbul'da dolmuş indi bindi ne kadar oldu? Taksi dolmuş ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da toplu taşımaya büyük bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi, dolmuş, İETT ve servis ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılması kararı çıktı. Her gün yüz binlerce İstanbullunun kullandığı minibüs (dolmuş) ücretlerine de zam geldi. Buna göre kısa mesafe-indi bindi ve uzun mesafe minibüs ücretlerinde yeniden güncelleme yapılacak. İşte 2022 zamlı dolmuş ücretleri...

İstanbul minibüs (dolmuş) ücretlerine zam mı geldi? İstanbul'da dolmuş indi bindi ne kadar oldu? Taksi dolmuş ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da toplu taşımaya büyük bir zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi, dolmuş, İETT ve servis ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılması kararı çıktı. Her gün yüz binlerce İstanbullunun kullandığı minibüs (dolmuş) ücretlerine de zam geldi. Buna göre kısa mesafe-indi bindi ve uzun mesafe minibüs ücretlerinde yeniden güncelleme yapılacak. İşte 2022 zamlı dolmuş ücretleri...

Günlerdir İstanbul'da toplu ulaşıma zam geleceği konuşuluyordu. Artan maliyetler nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğu belirtilirken zam teklifleri UKOME'den onay alamıyordu. 6 Nisan 2022'de yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında yüzde 40 oranında zam teklifi kabul edildi. Buna göre İstanbul'da milyonlarca kişiyi etkileyecek ulaşım zammı devreye girmiş oldu.

İstanbul minibüs (dolmuş) ücretlerine zam mı geldi?

Yüzde 40 zam İstanbul'da minibüs dolmuş ücretlerini de kapsıyor. İstanbul'da minibüse binecek olan bir vatandaş yeni zamla birlikte indi-bindi ücreti 5,25 TL ödeyecek. Daha önce bu ücret 3,75 TL'ydi.

İstanbul'da dolmuş indi bindi ne kadar oldu?

İstanbul'da UKOME kararı ile alınan ulaşıma zam kararının ardından minibüs indi-bindi ücreti 5,25 TL'ye çıktı. İstanbul'da taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

İETT'ye zam

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

Taksi ve servis ücretlerine de yüzde 40 zam geldi

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı. Okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya çıktı.

Dolmuş (minibüs) nedir?

Dolmuş, kişisel taşımacılık ile geleneksel otobüs taşımacılığı arasında bir noktaya düşen, genellikle otobüslerdeki gibi belli bir güzergâhı olan, fakat otobüslere ek olarak yolcu indirip bindirmek için herhangi bir yerde durabilme özelliği olan ve kalkış-varış vakitleri belirli olmayan bir ulaşım aracıdır. Dolmuşlar, standart 4 koltuklu arabalardan minibüslere kadar çeşitli boylarda olabilir.

Dolmuş taşımacılığı ilk olarak yoğun göç ile hızlı nüfus artışının yaşandığı ve şehrin alan olarak büyüdüğü bir dönemde İstanbul'da başlamıştır. Devletin ulaşım yatırımlarının yetersiz oluşu ve şehirde otobüs ve tramvay taşımacılığı yapan İETT'nin ihtiyaca cevap verememesi sonucunda halkın kendisinin bulduğu bir ulaşım çözümüdür.

Önceleri otomobillerin, zamanla minibüslerin de kullanıldığı dolmuş taşımacılığında yola çıkmadan önce bütün koltukların dolması beklenir ve araç tamamıyla dolmadan hareket edilmezdi. Bu nedenle kullanılan araçlara dolmuş denilmiştir.