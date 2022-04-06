İETT öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart abonman İstanbulkart kaç TL? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında sürekli reddedilen İETT zamları bu kez yüzde 40 zam oranları ile kabul edildi. İstanbul'da milyonlarca kişinin kullandığı İETT ücretlerine yapılan zam İstanbulluların kesesini derinden etkileyecek. İstanbul'da İETT öğrenci aylık İstanbulkart ücretlerine de zam geldi. İşte İETT öğrenci-tam-mavi kart abonman İstanbulkart zamlı ücretleri...

İETT öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart abonman İstanbulkart kaç TL? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında sürekli reddedilen İETT zamları bu kez yüzde 40 zam oranları ile kabul edildi. İstanbul'da milyonlarca kişinin kullandığı İETT ücretlerine yapılan zam İstanbulluların kesesini derinden etkileyecek. İstanbul'da İETT öğrenci aylık İstanbulkart ücretlerine de zam geldi. İşte İETT öğrenci-tam-mavi kart abonman İstanbulkart zamlı ücretleri...

Geçtiğimiz gümlerde defalarca UKOME toplantısında İstanbul'da yapılması planlanan zam teklifleri reddedilmişti. İETT'ye bu kez beklenen zam geldi.

İETT öğrenci aylık ne kadar oldu?

Yeni zamla birlikte, taksimetre açılışı 9,8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu. Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi. Öğrenci aylık abonman kart ücretleri de 109 TL oldu. Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya yükseldi.

1 Ocak'taki İETT fiyatları

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi.

Bilgili: Yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam talebi

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum." dedi.