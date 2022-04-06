İETT'ye zam mı geldi? İETT Öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İETT uzun süredir fiyatlarında güncelleme yapmaya çalışıyordu ancak UKOME'den onay çıkmıyordu. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Haberlerin ardından milyonlarca İstanbullu da İETT otobüs ücretlerine zam mı geldi diye araştırmaya başladı.

İETT'ye zam mı geldi? İETT Öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İETT uzun süredir fiyatlarında güncelleme yapmaya çalışıyordu ancak UKOME'den onay çıkmıyordu. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Haberlerin ardından milyonlarca İstanbullu da İETT otobüs ücretlerine zam mı geldi diye araştırmaya başladı.

Tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL'ye yükseldi

İstanbul'da İETT'ye zam geldi. İETT zamları vatandaşları oludkça fazla üzecek cinsten. İETT tek biniş elektronik bilet ücreti 7,67 TL'ye yükseldi.

Zam sinyali gelmişti

Akarykaıt fiyatlarında yaşanan artış toplu ulaşıma da zam geleceği korkusunu doğurmuştu. Vatandaşların korktuğu başına geldi. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama geldi. Açıklamada "Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde ciddi artış olacak." denildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum." dedi.

İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?

İETT öğrenci-tam ve indirimli aylık İstanbulkart güncel fiyatlarının ne kadar olduğu ise merak ediliyor. İşte zamlı aylık İETT abonman ücretleri; Tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi. Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu.

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