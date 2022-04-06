DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarihi dönüşümün adresi: Kayabaşı
Hollanda Ruslara ait 13 yata el koydu
İstanbul uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar oldu? 2022 İstanbul dolmuş kısa mesafe-indi bindi zamlı ücreti kaç TL oldu?
Başkent Millet Bahçesi'nde bisiklet keyfi
İtalya eski Büyükelçisi Marsili: Türkiye dünyadaki imajını geri kazandı
Sabrın sonu sertifika
Analiz: Rusya'nın Ukrayna müdahalesi Balkanlar için ne anlama geliyor?
Hibe Nohutlar Toprakla Buluştu
Bir bakan bir daha bakıyor
Polonya Başbakanı'ndan Avrupa Komisyonu'na sert tepki
İlber Ortaylı: Asgari ücret İstanbul’da yasaklanmalı
İstanbul minibüs (dolmuş) ücretlerine zam mı geldi? İstanbul'da dolmuş indi bindi ne kadar oldu?
Analiz: Orta Doğu'da ABD'ye güven azaldı! Yeni ittifak arayışları gündemde
Metrobüs ücreti ne kadar oldu? İETT metrobüs durak sayısı ücreti kaç TL? Metrobüs öğrenci-tam-indirimli zamlı ücretleri kaç TL?
TOKİ 18 ilde 186 arsayı açık artırmayla satacak

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / GENEL / İETT'ye zam mı geldi? İETT Öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?

İETT'ye zam mı geldi? İETT Öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?

İETT'ye zam mı geldi? İETT Öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İETT uzun süredir fiyatlarında güncelleme yapmaya çalışıyordu ancak UKOME'den onay çıkmıyordu. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Haberlerin ardından milyonlarca İstanbullu da İETT otobüs ücretlerine zam mı geldi diye araştırmaya başladı.

2 Saat Önce
2022-04-06 10:57:46
İETT'ye zam mı geldi? İETT Öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?

İETT'ye zam mı geldi? İETT Öğrenci aylık ne kadar oldu? İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İETT uzun süredir fiyatlarında güncelleme yapmaya çalışıyordu ancak UKOME'den onay çıkmıyordu. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Haberlerin ardından milyonlarca İstanbullu da İETT otobüs ücretlerine zam mı geldi diye araştırmaya başladı.

Tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL'ye yükseldi

İstanbul'da İETT'ye zam geldi. İETT zamları vatandaşları oludkça fazla üzecek cinsten. İETT tek biniş elektronik bilet ücreti 7,67 TL'ye yükseldi.

Zam sinyali gelmişti

Akarykaıt fiyatlarında yaşanan artış toplu ulaşıma da zam geleceği korkusunu doğurmuştu. Vatandaşların korktuğu başına geldi. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama geldi. Açıklamada "Artan maliyetler nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde ciddi artış olacak." denildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, "Meslek örgütleriyle yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum." dedi.

İETT öğrenci-tam-mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?

İETT öğrenci-tam ve indirimli aylık İstanbulkart güncel fiyatlarının ne kadar olduğu ise merak ediliyor. İşte zamlı aylık İETT abonman ücretleri; Tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi. Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu.

 

İETT'ye dev zam geliyor! İETT 2022 öğrenci aylık abonman, tam mavi kart ne kadar? İETT İstanbulkart, akbil kaç TL?
İLİŞKİLİ HABERİETT'ye dev zam geliyor! İETT 2022 öğrenci aylık abonman, tam mavi kart ne kadar? İETT İstanbulkart, akbil kaç TL?
İETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci aylık ne kadar? İETT tam mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?
İLİŞKİLİ HABERİETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci aylık ne kadar? İETT tam mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş