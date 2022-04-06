Metrobüs ücreti ne kadar oldu? İETT metrobüs durak sayısı ücreti kaç TL? Metrobüs öğrenci-tam-indirimli zamlı ücretleri kaç TL? İETT'ye zam haberleri günlerdir basında geniş yer buluyordu. İETT artan maliyetler nedeniyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu açıklamıştı. Ancak UKOME'de reddedilen zam kararı 6 Nisan'da yüzde 40 zam oranında kabul edildi. Buna göre İETT'ye bağlı araçların ücretlerine yüzde 40 oranında zam gelecek. İstanbulluların sıkça kullandığı metrobüs ücretlerinde de durak sayısına göre yeni fiyatlar belirlenecek.

Metrobüs ücreti ne kadar oldu? İETT metrobüs durak sayısı ücreti kaç TL? Metrobüs öğrenci-tam-indirimli zamlı ücretleri kaç TL? İETT'ye zam haberleri günlerdir basında geniş yer buluyordu. İETT artan maliyetler nedeniyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu açıklamıştı. Ancak UKOME'de reddedilen zam kararı 6 Nisan'da yüzde 40 zam oranında kabul edildi. Buna göre İETT'ye bağlı araçların ücretlerine yüzde 40 oranında zam gelecek. İstanbulluların sıkça kullandığı metrobüs ücretlerinde de durak sayısına göre yeni fiyatlar belirlenecek.

Milyonlarca İstanbullu işe gidip gelirken trafiğe takılmamak için metrobüs kullanmak zorunda. Yüzde 40 zam ile birlikte metrobüs fiyatlarında da büyük bir artış olacak. İstanbullunun artık dışarı çıkması ble cebine büyük bir masraf ollacak. İstanbul'da tam İETT geçiş ücreti 7,67 TL'ye yükseldi. İki araç değiştiren bir kişi işe gidip gelirken günde 30.68 TL'yi gözden çıkaracak.

Metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İETT'ye yüzde 40 oranında gelen zamla birlikte metrobüs ücretleri de yüzde 40 zamlanmış oldu. Son zamdan önce metrobüs fiyatları şu şekildeydi;

Metrobüs tam uzun mesafe ücreti 8,13 liraya

Metrobüs öğrenci fiyatı2,66 liraya.

Metrobüs 2022 sosyal kart ücreti ise 4,46 liraya.

Bu rakamlara yüzde 40 oranında zam gelecek.

İETT aylık öğrenci-tam mavi kart abonman ücreti ne kadar oldu?

Yüzde 40'lık zammın ardından tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi. Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu.

2022 Metrobüs öğrenci, kısa mesafe, uzun mesafe kaç TL?

Metrobüs ücretleri gidilen durak sayısına göre değişmektedir. Durak sayısı arttıkça metrobüs ücet tarifesi de artmantadır. Metrobüste “gittiğin kadar öde” sistemi 2022 ylında da geçerli olacak.

Metrobüste tam 1 durak 3.92 lira oldu. Öğrenciler için ise 1 durak ücreti 1,73 lira oldu. Gidilen durak sayısı arttıkça ödenen ücret miktarı da artmaktadır. Metrobüse en uzak mesafe ücreti olan 8,13 TL çekilir ardından kartınıza para iadesi yapılır. Para iade makinelerine kartınızı okutma süresi ise 2 saattir. İşte durak sayısına göre öğrenci ve tam metrobüs ücretleri;