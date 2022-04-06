İstanbul İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak? İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında toplu taşımaya yüzde 40 oranında yapılması öngörülen zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da İETT, taksi, minibüs ve servis ücretlerine yapılan zam vatandaşlardan da tepki aldı. Peki İstanbul İETT zammı hangi gün başlayacak?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı endişelendiren İETT zammı kabul edildi. İstanbullular bu zamla birlikte ulaşıma yüzde 40 oranında daha fazla ödeyecek. 200 TL ortalama ulaşım ücreti ödeyen bir vatandaşın cebinden yeni zamlardan sonra 280 TL çıkacak.

İstanbul İETT zammı ne zaman geçerli?

İstanbul'da İETT ücretierine yapılan zam ve diğer toplu taşıma zamları 9 Nisan Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Servis ücretlerine yapılan zam ise 7 Nisan'da başlayacak.

İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam geldi. Servis zamları 7 Nisan'da diğer ulaşım zamları 9 Nisan'da uygulanacak.

İETT güncel ücretleri ne kadar oldu?

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

Metrobüs ücretlerine de yüzde 40 oranında zam geldi. Buna göre 2022 metrobüs durak sayılarına göre ücretleri şöyle oldu;

1 durak 3,92'den 5,49'a, indirimli öğrenci 1,73'ten 2,42'ye

2 durak 4,69'dan 6,57'ye, öğrenci 1,88'den 2,63'e

3 durak 5,48'den 7,67'ye öğrenci 2,19'dan 3,07'ye

4-9 durak 6,26'dan 8,76'ya öğrenci 2,50'den 3,50'ye

10-15 durak 6,88'den 9,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e

16-21 durak 7,19'dan 10,07'ye, öğrenci 2,67'den 3,74'e

22-27 durak 7,43'ten 10,40'a öğrenci 2,67'den 3,74'e

28-33 durak 7,59'dan 10,63'e öğrenci 2,67'den 3,74'e

34-43 durak 8,13'ten 11,38'e öğrenci de 2,67'den 3,74'e yükseldi.

Minibüs (dolmuş) ücretleri ne kadar oldu?

Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

Marmaray'a zam geldi mi?

Marmaray'a da son dakika açıklaması ile zam geldiği açıklandı. Marmaray'da tam parkur ücreti 12,12'den 16,97 liraya, en az taşıma ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, öğrenci indirimli 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı.