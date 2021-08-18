İstanbul'da deprem olursa şiddeti kaç olur? 17 Ağustos depreminden sonra Marmara bölgesi'nin deprem kuşağında olduğu gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremden sonra uzmanlar bölgede yeni depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'u da vurması beklenen Marmara depreminin kaç şiddetinde beklendiğini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı. İstanbul'da kaç şiddetinde deprem olur? İstanbul'da depremin büyüklüğü kaç olur?

İstanbul'da deprem olursa şiddeti kaç olur? 17 Ağustos depreminden sonra Marmara bölgesi'nin deprem kuşağında olduğu gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremden sonra uzmanlar bölgede yeni depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul'u da vurması beklenen Marmara depreminin kaç şiddetinde beklendiğini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı. İstanbul'da kaç şiddetinde deprem olur? İstanbul'da depremin büyüklüğü kaç olur?

Marmara bölgesi deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Deprem fay ahattının geçtiği bölge 17 Ağustos depreminde büyük zarar gördü. Depremde binlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası bölgede yakın zamanda yeni büyük derpremlerin oluşabileceği uzmanlar tarafından belirtildi.

İstanbul'da kaç şiddetinde deprem olur?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, (KRDAE) önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar meydana gelen depremlerin röntgeni masaya yatırıldığı toplantının bitiminde Milliyet'in sorularını yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener olası Marmara depremi için şu tespitleri paylaştı: “Hesaplama ve öngörülerimiz 7.2 olacağını gösteriyor. Bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki ya da üç parçalı kırık olabilir. Her yıl yaklaşık 2.5 santim batıya doğru kayıyoruz ve bir enerji birikiyor. Marmara denizinde farklı deprem senaryolar çalışılarak elde edilmiş tsunami senaryoları var. Bazı istisnai kıyı bölgelerinde 2 metre, 2 metre 25 santim gibi dalga yüksekliği görmemiz mümkün. Ege ve Doğu Akdeniz'de tsunami modelleme çalışmasında beklenebilecek tsunami yükseklikleri 3 metre civarında olabilir.”

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.