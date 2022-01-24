İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi? Ana sınıfı, anaokulu ve kreşlerde kar tatili var mı? İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde ve özel eğitim kurumlarında eğitimlere ara verildiği açıklandı. İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı. Çocuklarını kreşe ve anaokuluna gönderen aileler de anaokulu ve kreşlerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi? Ana sınıfı, anaokulu ve kreşlerde kar tatili var mı? İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerde ve özel eğitim kurumlarında eğitimlere ara verildiği açıklandı. İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında İstanbul'da üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini açıkladı. Çocuklarını kreşe ve anaokuluna gönderen aileler de anaokulu ve kreşlerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışları devam ediyor. Cuma gününden itibaren başlayan kar yağışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verildiği açıklandı.

Anaokulu ve kreşler tatil mi?

İstanbul'da MEB'e bağlı anaokulu ve kreşlerde okullar tatil edildi. Ancak bazı özel oanaokulu ve kreşlerde eğitim devam edebilir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde okullar tatil

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli kararı duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." dedi.

Üniversiteler tatil mi?

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.