İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi? İstanbul'da özel eğitim kurumları kaç gün tatil?

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi? İstanbul'da özel eğitim kurumları kaç gün tatil? İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi? İstanbul'da 21 Ocak Cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Hafta sonunun da bitmesiyle eğitim kurumları ile ilgili önemli tedbirler alındı. İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında İstanbul'da üniversite eğitimlerine ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi? İstanbul'da özel eğitim kurumları kaç gün tatil? İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi? İstanbul'da 21 Ocak Cuma gününden itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Hafta sonunun da bitmesiyle eğitim kurumları ile ilgili önemli tedbirler alındı. İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında İstanbul'da üniversite eğitimlerine ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Cum gününden itibaren başlaya nyoğun kar yağışı İstanbul'da etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da devam eden olumsuz hava koşulları eğitim öğretimi de vurdu.

İstanbul'da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun karyağışı nedeniyle alınan tedbirleri duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yelikaya "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." dedi.

Anaokulu ve kreşler tatil mi?

İstanbul'da MEB'e bağlı anaokulu ve kreşlerde okullar tatil edildi. Ancak bazı özel oanaokulu ve kreşlerde eğitim devam edebilir.

Üniversiteler de tatil

Vali Yerlikaya açıklamsında şunları söyledi: "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli kararı duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." dedi.