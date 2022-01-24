İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi? İstanbul'da hasta kamu personeli (memur) kar nedeniyle tatil mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları devam ederken kamu personelleri ile ilgili de önemli karar alındı. Hamile memur, engelli memur ve , kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri İstanbul'da idari izinli sayılacak. Peki memurlar ne zamana kadar idari izinli? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır' dedi.

İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi? İstanbul'da hasta kamu personeli (memur) kar nedeniyle tatil mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları devam ederken kamu personelleri ile ilgili de önemli karar alındı. Hamile memur, engelli memur ve , kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri İstanbul'da idari izinli sayılacak. Peki memurlar ne zamana kadar idari izinli? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır" dedi.

İStanbul'da kar yağışı etkisini artırararak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da bazı önemli tedbirler de hayata geçirildi. Bunlardan biri de kamu peroneli olan, engelli ve hamilelerin idar izinli sayılması oldu.

İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli kararı duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." dedi.

İstanbul'da üniversiteler tatil

Vali Yerlikaya üniversitelerin de tatil edildiğini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik" dedi. .