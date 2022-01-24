DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Dönmez: Gaz kaçağını kış sonrası tamir edelim dedik, İran kabul etmedi
İstanbul-Ankara yolu kapalı mı? D-100 TEM Ankara-İstanbul yönü açıldı mı?
Ekonomist Batırel'den gram altın için yeni tahmin
Bitter çikolatanın inanılmaz faydası
İstanbul- Ankara karayolu trafiğe açıldı
Halil Ergün: Ben yetmez bile demedim, doğrudan 'evet' dedim
Çöpten biber toplayan tantunici hangisi, nerede? Kadıköy'de çöpten biber toplanan tantuni restoranı adı ne?
Balıkesir depremi sonrası kritik uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Fatma Girik koronavirüs nedeniyle mi öldü? Fatma Girik'in ölüm sebebi Kovid-19 mu? Fatma Girik koronadan mı öldü?
Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu Başkanı: Cezaevinde yatanların gerçek fail olduğuna inanmıyorum
Muharrem İnce'nin partisinde deprem!
İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi? Ana sınıfı, anaokulu ve kreşlerde kar tatili var mı?
Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik ölüm sebebi ne?
'Hükümet emeklileri kaybetti'
Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu açıklaması nedir? Sezen Aksu Hz.Adem ve Hz. Havva şarkısı açıklaması nedir?

TIMETURK / GENEL / İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi? İstanbul'da hasta kamu personeli (memur) kar nedeniyle tatil mi?

İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi? İstanbul'da hasta kamu personeli (memur) kar nedeniyle tatil mi?

İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi? İstanbul'da hasta kamu personeli (memur) kar nedeniyle tatil mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları devam ederken kamu personelleri ile ilgili de önemli karar alındı. Hamile memur, engelli memur ve , kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri İstanbul'da idari izinli sayılacak. Peki memurlar ne zamana kadar idari izinli? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır' dedi.

3 Saat Önce
2022-01-24 08:47:23
İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi? İstanbul'da hasta kamu personeli (memur) kar nedeniyle tatil mi?

İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi? İstanbul'da hasta kamu personeli (memur) kar nedeniyle tatil mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları devam ederken kamu personelleri ile ilgili de önemli karar alındı. Hamile memur, engelli memur ve , kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri İstanbul'da idari izinli sayılacak. Peki memurlar ne zamana kadar idari izinli? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır" dedi.

İStanbul'da kar yağışı etkisini artırararak devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da bazı önemli tedbirler de hayata geçirildi. Bunlardan biri de kamu peroneli olan, engelli ve hamilelerin idar izinli sayılması oldu.

İstanbul'da hamile, engelliler idari izinli mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan binlerce memuru ilgilendiren çok önemli kararı duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmiştir." dedi.

İstanbul'da üniversiteler tatil

Vali Yerlikaya üniversitelerin de tatil edildiğini duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş