İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sınavları ertelendi mi? İstanbul'da Cum gününden bu yana etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle bazı tedbirler alındı. İstanbul'da üniversite öğrencileri devam eden okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken açıklama İstanbul Valisi Yerlikaya'dan geldi. Vali Yerlikaya açıklamasında pazartesi ve salı günü üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini duyurdu.

İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sınavları ertelendi mi? İstanbul'da Cum gününden bu yana etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle bazı tedbirler alındı. İstanbul'da üniversite öğrencileri devam eden okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederken açıklama İstanbul Valisi Yerlikaya'dan geldi. Vali Yerlikaya açıklamasında pazartesi ve salı günü üniversitelerde eğitime ve sınavlara ara verildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı İstanbul'da etkisini artırarark devam ediyor. Kar yağışları özellikle yüksek kesimlerde daha şiddetli oluyor. İstanbul'da Cuma gününden itibaren başlayan kar yağışlarının ömünüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken üniversite eğitimleriyle ilgili çok önemli karar verildi.

İstanbul'da üniversiteler tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile İStanbul'da ünüversitelerde eğitime ara verildiğini açıkladı. Yerli kaya açıklamasında şunları söyledi: "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik."

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi sınavları ertelendi mi?

İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci pazartesi ve salı günü okula gitmeyecek. Sınav haftası nedeniyle sınavları olan öğrenciler de ertelenen sınavlarına başka bir gün girecek.

İstanbul'da moto kuryeler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerine yer verdi. .