İstanbul'da 30 günlük hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul için 30 günlük hava durumu tahminleri...
40 Dakika Önce
2022-08-04 19:39:30
2022-08-04 19:39:30
4 Ağu Per GüneşliGüneşli Saatlik Yağış Oranı 0 - 23°
5 Ağu Cum GüneşliGüneşli Saatlik Yağış Oranı 0 31° 22°
6 Ağu Cmt GüneşliGüneşli Saatlik Yağış Oranı 0 31° 22°
7 Ağu Paz GüneşliGüneşli Yağış Oranı 0 31° 23°
8 Ağu Pzt Parçalı bulutluParçalı bulutlu Yağış Oranı 0 34° 24°
9 Ağu Sal Parçalı bulutluParçalı bulutlu Yağış Oranı 0 32° 24°
10 Ağu Çar Hava oldukça açık ve yağmur ihtimaliHava oldukça açık ve yağmur ihtimali Yağış Oranı 0 29° 23°
11 Ağu Per Bulutlar arasında aralıklı görünen güneşBulutlar arasında aralıklı görünen güneş Yağış Oranı 29 30° 23°
12 Ağu Cum Sağanak yağışSağanak yağış Yağış Oranı 60 29° 22°
13 Ağu Cmt Çoğunlukla güneşliÇoğunlukla güneşli Yağış Oranı 6 29° 22°
14 Ağu Paz Çoğunlukla güneşliÇoğunlukla güneşli Yağış Oranı 0 30° 22°
15 Ağu Pzt Çok bulutluÇok bulutlu Yağış Oranı 4 30° 22°
16 Ağu Sal Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarYer yer gök gürültülü sağanak yağışlar Yağış Oranı 74 29° 22°
17 Ağu Çar Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışBölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış Yağış Oranı 40 29° 22°
18 Ağu Per Parçalı bulutluParçalı bulutlu Yağış Oranı 20 29° 23°
19 Ağu Cum Çok BulutluÇok Bulutlu Yağış Oranı 25 28° 23°
20 Ağu Cmt Bulutlar arasında aralıklı görünen güneşBulutlar arasında aralıklı görünen güneş Yağış Oranı 20 29° 22°
21 Ağu Paz Çoğunlukla güneşliÇoğunlukla güneşli Yağış Oranı 10 29° 23°
22 Ağu Pzt GüneşliGüneşli Yağış Oranı 20 28° 23°
23 Ağu Sal Bol GüneşliBol Güneşli Yağış Oranı 5 29° 22°
24 Ağu Çar Çoğunlukla güneşliÇoğunlukla güneşli Yağış Oranı 29 29° 22°
25 Ağu Per GüneşliGüneşli Yağış Oranı 5 27° 22°
26 Ağu Cum GüneşliGüneşli Yağış Oranı 5 27° 21°
27 Ağu Cmt GüneşliGüneşli Yağış Oranı 5 27° 21°
28 Ağu Paz Bol GüneşliBol Güneşli Yağış Oranı 5 27° 21°
29 Ağu Pzt GüneşliGüneşli Yağış Oranı 20 28° 21°
30 Ağu Sal GüneşliGüneşli Yağış Oranı 5 27° 22°
31 Ağu Çar Bol GüneşliBol Güneşli Yağış Oranı 20 28° 21°
1 Eyl Per GüneşliGüneşli Yağış Oranı 0 24° 17°
2 Eyl Cum GüneşliGüneşli
5 Ağu Cum GüneşliGüneşli Saatlik Yağış Oranı 0 31° 22°
6 Ağu Cmt GüneşliGüneşli Saatlik Yağış Oranı 0 31° 22°
7 Ağu Paz GüneşliGüneşli Yağış Oranı 0 31° 23°
8 Ağu Pzt Parçalı bulutluParçalı bulutlu Yağış Oranı 0 34° 24°
9 Ağu Sal Parçalı bulutluParçalı bulutlu Yağış Oranı 0 32° 24°
10 Ağu Çar Hava oldukça açık ve yağmur ihtimaliHava oldukça açık ve yağmur ihtimali Yağış Oranı 0 29° 23°
11 Ağu Per Bulutlar arasında aralıklı görünen güneşBulutlar arasında aralıklı görünen güneş Yağış Oranı 29 30° 23°
12 Ağu Cum Sağanak yağışSağanak yağış Yağış Oranı 60 29° 22°
13 Ağu Cmt Çoğunlukla güneşliÇoğunlukla güneşli Yağış Oranı 6 29° 22°
14 Ağu Paz Çoğunlukla güneşliÇoğunlukla güneşli Yağış Oranı 0 30° 22°
15 Ağu Pzt Çok bulutluÇok bulutlu Yağış Oranı 4 30° 22°
16 Ağu Sal Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarYer yer gök gürültülü sağanak yağışlar Yağış Oranı 74 29° 22°
17 Ağu Çar Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışBölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış Yağış Oranı 40 29° 22°
18 Ağu Per Parçalı bulutluParçalı bulutlu Yağış Oranı 20 29° 23°
19 Ağu Cum Çok BulutluÇok Bulutlu Yağış Oranı 25 28° 23°
20 Ağu Cmt Bulutlar arasında aralıklı görünen güneşBulutlar arasında aralıklı görünen güneş Yağış Oranı 20 29° 22°
21 Ağu Paz Çoğunlukla güneşliÇoğunlukla güneşli Yağış Oranı 10 29° 23°
22 Ağu Pzt GüneşliGüneşli Yağış Oranı 20 28° 23°
23 Ağu Sal Bol GüneşliBol Güneşli Yağış Oranı 5 29° 22°
24 Ağu Çar Çoğunlukla güneşliÇoğunlukla güneşli Yağış Oranı 29 29° 22°
25 Ağu Per GüneşliGüneşli Yağış Oranı 5 27° 22°
26 Ağu Cum GüneşliGüneşli Yağış Oranı 5 27° 21°
27 Ağu Cmt GüneşliGüneşli Yağış Oranı 5 27° 21°
28 Ağu Paz Bol GüneşliBol Güneşli Yağış Oranı 5 27° 21°
29 Ağu Pzt GüneşliGüneşli Yağış Oranı 20 28° 21°
30 Ağu Sal GüneşliGüneşli Yağış Oranı 5 27° 22°
31 Ağu Çar Bol GüneşliBol Güneşli Yağış Oranı 20 28° 21°
1 Eyl Per GüneşliGüneşli Yağış Oranı 0 24° 17°
2 Eyl Cum GüneşliGüneşli
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