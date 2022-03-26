İstanbul Boğazı'nda mayın iddiasına açıklama var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ukrayna tarafından kendi deniz kıyılarına döşenen mayınların fırtına sonucu çapalarından kurtularak Karadeniz'de sürüklendiği ve İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 'İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür.' denildi.

İstanbul Boğazı'nda mayın iddiasına açıklama var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Ukrayna tarafından kendi deniz kıyılarına döşenen mayınların fırtına sonucu çapalarından kurtularak Karadeniz'de sürüklendiği ve İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür." denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Karadeniz'de mayın olabileceği iddia edilmişti. İstanbul Boğazı'nda Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İstanbul Boğazı girişinde Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan biri olduğu düşünülen mayın görüldü.

İstanbul Boğazı'nda "mayın" iddiasına açıklama geldi

Olay ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir." denildi. Deniz trafiğini düzenleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü balıkçılara ve gemilere alana yaklaşılmaması uyarısında bulunurken, uzmanlar incelemelerini sürdürüyor.

Bir açıklama da MSB'den yapıldı

MSB mayın iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti:"26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."

Mayınların İstanbul'a kadar ulşacabileceği iddia edilmişti

Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.

Mayınlar tehlikeli mi?

Mayınların risk doğurup doğurmayacağı Ukrayna'nın bu mayınları usulüne uygun, doğru bir şekilde atıp atmadığına bağlı. Eğer mayınlar emniyet tertibatı devreye alınarak bırakıldıysa meteoroloji koşullarına göre ağırlıklarından kurtuldukları ve yerleştirdikleri yerden uzaklaştıkları anda emniyet tertibatı devreye giriyor ve bir gemiyle temas etse dahi normal bir atık gibi davranıyor ve patlama riski ortadan kalkıyor. Ancak mayınların emniyet tertibatı açık değilse tehlike yaratabilir.

Deniz mayını nedir?

Deniz mayını, savaş gemilerine veya denizaltılara zarar vermek veya imha etmek için suya yerleştirilen müstakil bir patlayıcı cihazdır.

.