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Muharrem İnce'den Halk TV'ye hodri meydan

Halk TV ve kanalda program yapan gazeteci Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kızdırdı. Sosyal medyada üzerinden bir mesaj paylaşan İnce, Halk TV'ye açık çağrıda bulundu ve 'ben buradayım, hodri meydan' dedi.

41 Dakika Önce
2022-03-26 12:42:29
Muharrem İnce'den Halk TV'ye hodri meydan

Halk TV'deki programda Memleket Partisi ve Muharrem İnce ile ilgili açıklamalar yapan gazeteci Levent Gültekin'e İnce'den çok sert tepki geldi.

Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Levent Gültekin'e ve yorum yaptığı Halk TV'ye açık çağrı: Hodri Meydan! Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz. Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz! Ben buradayım, hodri meydan!" dedi ve yaptığı açıklamayı paylaştı.

Muharrem İnce açıklamasında şunları kaydetti:

Geçmişte hakkımda başlatılan iftira kampanyasına alet olup özür dilemek zorunda kalmıştınız. Halk TV'den bana çağrı yapıyorsunuz, partiyi nasıl finanse ettiğimizi soruyorsunuz. Davet edin gelirim yanıt veririm, tüm hesapları da getiririm.

Peki siz yorum yaptığınız kanalın hesaplarını, finansmanını, kimlerden destek aldığını, destek aldığını kurumlar nedeniyle Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisi'ne ekranlarını kapattığını açıklayabilir misiniz?

Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz. Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz. Ben buradayım, hodri meydan!

cagri

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