Antalya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edilir mi? Mart ayının başlamasıyla pek çok ilimizden kar yağışları haberleri yeninden gelmeye başladı. 3 Mart günü 9 ilde eğitime kar arası verildi. Konya-Antalya yolunun da yoğun kar yağışı nedeniyle kapatıldığı açıklandı. Antalya için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi. Turuncu alarm verilen kentte yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı.

Antalya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edilir mi? Mart ayının başlamasıyla pek çok ilimizden kar yağışları haberleri yeninden gelmeye başladı. 3 Mart günü 9 ilde eğitime kar arası verildi. Konya-Antalya yolunun da yoğun kar yağışı nedeniyle kapatıldığı açıklandı. Antalya için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi. Turuncu alarm verilen kentte yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmeye başlandı.

Yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Kar yağışları bir yandan devam ederken bazı kentler içinde kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Antaluya için de gelen uyarılarda kent genelinde sert rüzgarların beklendiği açıklandı. Antalya'da 4 Mart Cuma günü okula gidecek olan öğrenciler de fırtına nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Antalya'da yarın (4 Mart Cuma) okullar tatil mi?

Antalya'nın iç kesimleriyle birlikte Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri (Adana, Mersin, Kahramanmaraş) ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde güneyli yönlerden fırtına (30-70 km/saat) ve kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Antalya'da okullar tatil edilir mi?

Antalya'da okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Antalya'da okulların tatil edilmesine Antalya Valiliği karar veriyor. Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesapları ve duyuruları yakından takip edilerek son dakika gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Antalya hava durumu 4 Mart Cuma

Antalya'da 4 Mart Cuma günü bulutlu ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışlarının Antalya ve çevresinde etkisini gösterdiği şu günlerde Antalya'da da hava sıcaklıkları bir miktar düşecek.

İç Anadolu'da kar bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas), Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İl merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Pek çok ilde okullar tatil edildi

3 Mart Perşembe günü için 9 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Muğla, Konya, Kastamonu, Samsun ve Sinop'un geneli veya bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. .