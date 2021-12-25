Barzani aşiretinin ABD’deki milyon dolarlık gizli yatırımları

Gazeteci Anıl Sural, Irak Kürt Bölgesel Yönetimini elinde bulunduran Barzani aşiretinin ABD’deki yatırımlarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı

Sural, “Barzani'den Miami'de 18 milyon dolarlık daha gizli yatırım!” başlıklı yazısında Barzani aşiretinin ABD'deki yeni yatırımlarını yazdı.

Beverly Hills'te iki malikane

Daha önce dünyanın en pahalı evlerine sahiplik yapan Beverly Hills'ten iki malikaneye 47 milyon Dolar verdikleri ortaya çıkan Barzani Ailesi yatırımlarına bir yenisini daha ekledi…

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Masrour Barzani'nin, New York Post'un paylaştığı özel raporlara göre Florida'nın Miami şehrinde 18 milyon dolarlık gizli bir yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Mesut Barzani'nin oğlu olan Masrour Barzani, Miami'nin göbeğinde bulunan South Beach'teki 12 bin metrekarelik iş merkezini gizlice aldı. Barzani 2019 yılında Miami'nin merkezindeki 18,3 milyon Dolarlık binayı da satın almıştı.

Beverly Hills'te milyon dolarlık lüks gayrımenkuller

California'da 47 milyon dolarlık 2 tane villaları var. IKYB'yi idare eden Barzani ailesinin, dünyanın en pahalı evlerinin bulunduğu ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Beverly Hills'te iki lüks eve 47 milyon dolar harcamıştı. Beverly Hills'teki lüks evler birçok ünlü ismin yaşamayı tercih ettiği evler olarak dünya çapında bir şöhrete sahip. Haberde, Barzaniler'in aldığı iddia edilen Maison 613 adı verilen ev ve 1970'lerde inşa edilen Foothill Manor için 47 milyon Dolarlık bir harcama yapıldığı belirtiliyor.

Evlerin sahiplerinin isimleri özenli bir şekilde gizlense de, habere göre kayıtlara iyice bakıldığında bir isim aynı zamanda bu iki Beverly Hills gayrimenkulü ile bağlantılı görünüyor. Bu kişinin Virginia kökenli bir Kürt olan ve eski IKYB Başkanı Mesud Barzani'nin oğlu Mansur Barzani'yle uzun süreli ilişkisi bulunan Haval Dosky olduğu ifade ediliyor.

1970'li yıllarda inşa edilen Foothill Manor için Barzani ailesinin 47 milyon Dolarlık bir harcama yaptıkları iddia ediliyor. Habere göre çok sayıda Hollywood ünlüsüne de ev sahipliği yapan Maison 613 isimli ev 2 bin metrekarelik bir alana kurulu bulunurken Foothill Manor ise bin 200 metrekarelik alanda kurulu bulunuyor ve bölgenin en değerli evleri arasında gösteriliyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.