İsmail Ok kimdir? Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok hangi partiden istifa etmişti? İsmail OK AK Parti'ye mi geçti? İsmail Ok geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa etmişti. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili olarak TBMM'ye giren İsmail Ok istifanın ardından bağımsız Balıkesir Milletvekili olarak hizmet vermekteydi. İsmail Ok 20 Nisan 2022'de AK Parti'ye geçti.

AK Parti'ye yeni bir isim katıldı. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok Ak Parti'ye katıldı. İsmail Ok'un Ak Parti rozetini Cumhrubaşkanı Erdoğan taktı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ettiğini bildirdi. Ok, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını belirtti.

İsmail Ok 1964 yılında Hotaşlar, Kepsut'ta dünyaya geldi. İsmail Ok Türk siyasetçi ve eğitimcidir.

Eğitimci; İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir Şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl görev yaptı. TBMM 25. 26. ve 27. Dönem Balıkesir milletvekilidir. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliği ve 27. Dönem Divan Katip Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında yerel seçimlerde Balikesir'den Millet ittifakının Belediye Başkanı adayı olmuştur ancak seçimi kaybetmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti kurucu üyesi olmuş, 17 Şubat 2020 günü partisinden istifa etmiştir.

