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YPG/PKK, muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini ateşe verdi

Muhalif Kürt grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, PYD/YPG/PKK'ya bağlı bir grup, Suriye'nin Haseke iline bağlı Derbasiye ilçesinde (ENKS üyesi) Kürdistan Demokrat Partisi-Suriyenin (KDP-S) bürosunu basıp, büroyu ateşe verdi.

42 Dakika Önce
2022-04-20 12:37:46
YPG/PKK, muhalif Kürt grup ENKS'nin ofisini ateşe verdi

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) bir ofisini basarak ateşe verdi.

Muhalif Kürt grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, PYD/YPG/PKK'ya bağlı bir grup, Derbasiye ilçesinde (ENKS üyesi) Kürdistan Demokrat Partisi-Suriyenin (KDP-S) bürosunu bastı.

YPG/PKK'lılar, büroyu molotofkokteyliyle ateşe verdi.

Ofisteki bazı eşyaların yandığı ve yangının komşular tarafından söndürüldüğü ifade edildi.

Bu saldırının ilk olmadığı ve ENKS'ye üye partilerin ofislerinin daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığı hatırlatıldı.

17 Aralık 2021'de de Derbasiye'de ENKS ofisini yakan YPG/PKK'lılar, 28 Eylül 2021 Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ENKS'nin 2 ofisine ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırmıştı. .

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