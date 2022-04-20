İsmail Ok hangi partiliydi? İsmail Ok hangi partiden istifa etti? İsmail OK hangi partinin milletvekiliydi? İYİ Parti mi MHP'li miydi? AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair öneli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yeni isimin de katıldığını duyurdu. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı. İsmail OK'un kim olduğu ve hangi partiden istifa ettiği de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İsmail Ok hangi partiliydi? İsmail Ok hangi partiden istifa etti? İsmail OK hangi partinin milletvekiliydi? İYİ Parti mi MHP'li miydi? AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair öneli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yeni isimin de katıldığını duyurdu. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı. İsmail OK'un kim olduğu ve hangi partiden istifa ettiği de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli bilgiler verdi. Erdoğan partiye yeni bir ismin daha katıldığını açıkladı. Erdoğan "Bugün farklı bir adım daha atıyoruz, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz.'' dedi. İsmail Ok'un kim olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte İsmail Ok'un hayatı ve biyografisi...

İsmail Ok hangi partiliydi?

İsmail OK İYİ Parti Balıkesir milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyordu. İsmail Ok geçtiğimiz yıllarda İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız Balıkesir milletvekili olarak hizmet etmeye devam etmişti. İsmail Ok daha önceleri MHP saflarında da siyaset yapmıştı.

İsmail OK hangi partinin milletvekiliydi?

İsmail OK İYİ Parti'den istifa etti. Ok, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını belirtti.

Soros vakıflarında görev yapanların Başkanlık Divanında en hassas görevlere getirildiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in durumu bilmesine rağmen bu kişilerin en hassas birimlerde görevlendirilmesinde bir sakınca görmediğini ifade eden Ok, şunları kaydetti:

"Bu olay şahsımda şok etkisi yaratmış, Eylül 2019'da yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle Genel Merkez Yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir. İlk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Haliyle siyasi çalışmalarıma seçim bölgemde de son verdim. Partimizin zarar görmemesi adına bu ayrıntıları paylaşmadığım partili arkadaşlarımın yerelde hiçbir siyasi çalışma yapmadığım ve onları yalnız bıraktığım için haklı olarak bana kırıldıklarını da biliyorum. Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim iş birliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir."

Ok, parti yönetimi ile yaptığı görüşmelerde bu durumu kabullenemeyeceğini söylediğini, ancak en yetkili ağızdan bu iş birliğinin aynen devam edeceğinin belirtildiğini aktardı.

Parti politikaları ile kendi düşüncelerinin tamamen ters düştüğünü gördüğünü vurgulayan Ok, "Bu durumun devam ettirilmesi hem kurucusu olduğum partime hem de şahsıma zarar vermeye başlamıştır. Üzücü olsa da artık ayrılık daha hayırlı olacaktır. İYİ Parti'deki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

İsmail Ok, bundan sonra milletvekili adayı olmayacağını açıklayarak, "Ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu'nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan'ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Ok kimdir?

İsmail Ok 1964 yılında Hotaşlar, Kepsut'ta dünyaya geldi. İsmail Ok Türk siyasetçi ve eğitimcidir.

Eğitimci; İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı. 1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir Şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl görev yaptı. TBMM 25. 26. ve 27. Dönem Balıkesir milletvekilidir. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyeliği ve 27. Dönem Divan Katip Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında yerel seçimlerde Balikesir'den Millet ittifakının Belediye Başkanı adayı olmuştur ancak seçimi kaybetmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti kurucu üyesi olmuş, 17 Şubat 2020 günü partisinden istifa etmiştir.