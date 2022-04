İsmail Ok hangi partiliydi? İsmail Ok hangi partiden istifa etti? İsmail OK hangi partinin milletvekiliydi? İYİ Parti mi MHP'li miydi?

İsmail Ok hangi partiliydi? İsmail Ok hangi partiden istifa etti? İsmail OK hangi partinin milletvekiliydi? İYİ Parti mi MHP'li miydi? AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair öneli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye yeni isimin de katıldığını duyurdu. Balıkesir bağımsız milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı. İsmail OK'un kim olduğu ve hangi partiden istifa ettiği de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.