Instagram hesabını geçici ve kalıcı olarak silme

Instagram hesabımızı nasıl geçici olarak bir süreliğine kapatabiliriz? Instagram hesabımızı nasıl kalıcı olarak silebiliriz? 1 milyardan fazla kullancısı olan Instagram'a her gün binlerce insan üye olurken, yüzlercesi de hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatmak istiyor. İşte adım adım ve görsellerle Instagram hesabı geçici olarak kapatılır veyahut kalıcı olarak silinir sorusunun cevabı.

Dünyanın dört bir tarafında bir milyardan fazla kullanıcısı olan ve en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden bir olan Instagram, anlık olarak milyonlarca fotoğraf ve videoya erişim imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra kişilerin kendilerinin ve arkadaşlarının paylaştıkları video, fotoğraf ve hikayeler vasıtasıyla her daim iletişim halinde oluyorlar. Zamanımızın belli bir kısmını harcadığımız bu sanal dünyadan geçici ya da süresiz olarak nasıl ayrılabiliriz? Bu soru merak konusu olmuştur. İşte adım adım Instagram hesabı nasıl geçici olarak kapatılır ya da kalıcı olarak silinir.

Instagram hesabı silme

Instagram dünyada bir milyarı aşan kullanıcı sayısı ile en çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden biridir. Instagram vasıtasıyla fotoğraf ve video paylaşımının yanı sıra canlı yayınlar ya da anlık hikaye paylaşımları yapılabilmektedir. Her an elimizin altında olan telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar vasıtasıyla Instagram'da kolaylıkla gezinip, insanlar tarafından atılan içeriklere göz gezdirebiliriz. Türkiye'de de insanlar tarafından sıklıkla tercih edilen Instagram'ın, ülkemizde aktif olarak 38 milyon üyesinin olduğu bilinmektedir. Bu sayı ise yıllık olarak %2'lik bir artış göstererek, hızla büyümektedir. Her ne kadar kullanıcı sayısı fazla olsada, birçok insan zamanının büyük bir bölümünü ayırdığı bu sosyal medya paylaşım sitesini belli nedenlerle kapatmak ya da geçici olarak silmek isteyebiliyor. Bu sebeple “Instagram hesabının nasıl silindiği” merak konusu olmuştur.

Instagram'ı Geçici Olarak Kapatma

Zaman zaman Instagram hesabımızdan belli sebeplerden ötürü uzaklaşmak isteyebiliriz. Fakat bu uzaklaşma sürecinde hesabımızın kapanmasına rağmen yaptığımız paylaşımlarımızın, aldığımızı beğeni ve yorumların ya da arkadaş listemizin kaybolmamasını önemseriz. İşte bu gibi durumlarda Instagram'ın bize sunmuş olduğu geçici kapatma özelliğini kullanabiliriz. Bu özellik sayesinde Instagram hesabımız kapalı olduğu halde paylaşımlarımız ve arkadaş listemiz kaybolmamış olur. Peki Instagram hesabımızı geçici olarak nasıl kapatabiliriz?

İlk olarak Instagram hesabımıza uygulamadan değil de herhangi bir mobil tarayıcı veyahut bilgisayarımızdan açtığımız tarayıcıdan girmemiz gerekir. Bu önemli bir noktadır, çünkü Instagram uygulamasını kullanarak bu işlemi gerçekleştiremeyiz.

Daha sonra, ekranın sağ üst kısmında bulunan simgeye tıklayarak ya da dokunarak, “Profili Düzenle” seçeneğini seçmeliyiz.

Açılan ekrandan aşağı doğru inilerek, “Hesabımı geçici olarak kapat” kısmına tıklamalıyız.

Bu işlemleri yaptıktan sonra karşımıza “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusu çıkar ve bu soruyla birlikte açılan menüden kapatma gerekçemize uygun bir seçim yaparak, şifremizi tekrar gireriz. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra karşımıza “Hesabını kapat” seçeneği çıkar. Buna tıklayarak hesabımızı geçici süreliğine kapatmış oluruz.

Instagram Hesabını Kalıcı Olarak Silme

Instagram üzerinden geçici olarak yaptığımız paylaşımlar, yorumlar, beğeniler ve arkadaş listemiz silinmeden hesabımı kapatmamız mümkün. Bunun yanı sıra Instagram hesabının tamamen kapatılması da mümkün. Hesabımızı kalıcı olarak silmemiz paylaştığımız gönderilerin, hikayelerin, yorum ve beğenilerin, arkadaş listemizin ve diğer tüm özelliklerin de kalıcı olarak silinmesine neden olur. Eğer hesabımızı kalıcı olarak kapatırsak, kullandığımız kullanıcı adı ile tekrardan bir hesap açmak ya da kullanıcı adını başka bir hesaba aktarmak mümkün olmaz. Buna ek olarak kalıcı olarak sildiğimiz hesabı tekrardan aktive etme gibi bir durum söz konusu değildir.

Instagram'dan kalıcı olarak hesabımızı silmek için izleyeceğimiz adımlar şöyledir:

Öncellikle, herhangi bir tarayıcıdan Instagram hesabımıza giriş yapmamız gerekir. Bu noktada dikkat etmemiz gereken husus Instagram uygulaması kullanarak bu işlemi gerçekleştiremeyeceğimizi bilmemiz gerekir.

Instagram hesabımıza mobil tarayıcıdan veyahut bilgisayardan giriş yaptıktan sonra “Hesabını Sil” sayfasına giderek işlemimizi başlatmış oluruz.

Bu kısımdan sonra karşımıza “Hesabını neden siliyorsun?” sorusunun bulunduğu bir menü çıkar. Bu menüden hesabımızı kalıcı olarak silme gerekçemize en uygun olan seçeneği işaretleriz. Bu işlemi de yaptıktan sonra “Hesabımı kalıcı olarak sil” butonuna tıklayarak hesabımızı kalıcı olarak silmiş oluruz. Ayrıca hesabımızın kalıcı olarak silinmesi için 1 ay boyunca hesabımıza hiçbir şekilde giriş yapmamız gerekir.

Bunun yanı sıra kendi hesabımız dışında farklı bir hesap silmek istiyorsak, “Hesabımı Sil” seçeneğinden sonra sağ üst tarafta bulunan “kullanıcı adı” kısmına tıklayıp, kullanıcı adı kısmının yanında bulunan simgeye tıklayıp, karşımıza “Çıkış Yap” kısmından çıkış yaparız. Daha sonra silmek istediğimiz hesap ile giriş yaparak işleme devam ederiz.

