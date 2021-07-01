Elmalı davası: Anne ve üvey baba ilk kez konuştu

Türkiye'yi sarsan 'Elmalı Davası'nda anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. ilk kez konuştu. Merve A. 'Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor' dedi. Eski gelini ile kocasının eleştirdiği babaanne Günay S. ise çocukların büyük bir travma yaşadığını ve psikolog desteği sağlandığını belirterek, 'Bayağı bir yol kat ettik ama hala sayıklamaları mevcut. Korkuları mevcut. Orada gördükleri işkence, tehdit, istismar çocuklarda büyük travma uyandırmış. Hala kendilerini korkuda hissediyorlar.' ifadelerini kullandı.

Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen davada tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.nın 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının yankıları sürüyor. 'Elmalı Davası' olarak dün tekrar gündeme gelen olayla ilgili Türkiye'nin konuştuğu çift Merve- Rahmi A., ilk kez açıklama yaptı. Çift, suçsuz olduklarını, mahkemenin kendilerini doktor, psikolog raporlarına göre tahliye ettiğini, çocuklarının, babaanneleri tarafından yönlendirildiğini, bunun da psikolog raporları ile kanıtlandığını söyledi.

'EVLENMEDEN ÖNCE BİR OLAYA KARIŞTIM, TUTUKLANDIM'

Anne Merve A., iki gündür yaşananlara isyan ettiğini söyledi. Rahmi A. ile 8 Kasım 2018 tarihinde evlendiğini anlatan Merve A., "Evlenmeden önce bir olaya karıştım. Bu nedenle tutuklandım. 3 yıl 8 ay ceza aldım. Afyon Açık Cezaevi'nde bir yıl tutuklu kaldım. Sonra çıkan af yasası ile tahliye edildim. 2019 yılının kasım ayında çocuklarımın babaannesi Günay Soytok, Afyon Açık Cezaevi'nde ziyaretime geldi. Çocukları 1 aylığına Edremit'e tatile götüreceğini, kendisinin babaanne olduğunu, onlarla bir süre birlikte olmak isteğini söyledi. Ben de izin verdim. Kızım G.E.G. ve oğlum İ.E.G.'yi alarak götürdü" dedi.

'ÇOCUKLARIMI BABAANNELERİ UYDURMA YALANLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Açık cezaevinde olduğu için çocuklarını bu sürede her gün aradığını aktaran Merve A., "Bir süre sonra çocuklarım 'Anne biz burada kalmak istemiyoruz. Gel bizi al, ne zaman geleceksin' demeye başladı. Ben de çocuklarıma cezaevinde olduğumu söylememiştim. Bir otelde çalıştığımı, üç ayda bir hafta iznim olduğunu söylemiştim. Çünkü açık cezaevinde üç ayda bir hafta evci iznimiz vardı. Bu sürede çocuklarımı ve eşimi görmeye geliyordum. Önce eşimle bir iki gün otelde kalıp, annemin yanındaki çocuklarıma öyle gidiyordum. Bir süre sonra çocuklarımı babaannesi, 'Çocuklar seninle görüşmek istemiyor' diyerek görüştürmemeye başladı. 'Çocuklarınla görüşmek istiyorsan yeni kocandan boşan, oğluma dön' dedi. Ben de bunu reddettim. Kendisine, 'Benim mutlu bir evliğim var. Kocam çocuklarıma iyi bakıyor. Senin oğlun bana sürekli işkence yaptı. İşkence gördüm. Şimdi mutlu bir evliliğim var. Senin oğluna asla dönmem. Bana çile çektirdi' dedim. 'Bundan sonra olacaklardan kork. Sen ve eşin çocuklara işkence yapmışsın, cinsel istismar yapmışsın' diye beni tehdit etti. 2020 yılının Ramazan Bayramı'nın arife gününde yaşadığımız yere gelen jandarma ekipleri, ani bir operasyonla bizi gözaltına aldı. Telefonlarımız elimizden alındı. Ancak Cumhuriyet Savcılığı emriyle serbest bırakıldık. Telefonlarımız incelendi. Ancak 2020 yılının kasım ayında tekrar gözaltına alındık. 14 Kasım 2020 tarihinde 14 saat süren bir duruşma sonunda tutuklandık. 5 Ocak 2021 tarihinde delil yetersizliğinden serbest bırakıldık. Dün de bu olay ortaya çıktı. Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor" diye konuştu.

'ANNE BENİ BİR DAHA BABAMA GÖNDERME'

Kızının velayetinin hala kendisinde olduğunu kaydeden Merve A., şöyle devam etti: "Eski eşim benden sonra 4 kez evlendi. Bana 'oğlumu eşim istemiyor' diyerek kendisi gönderdi. Babama oğlumun noterde velayetini vererek teslim etti. Gelince kucağıma atladı, ağladı. 'Anne beni bir daha babama gönderme' dedi. Ben oğlumu Finike'de okula yazdırdım. 'Ben otelde çalışıyorum bir süre gelmeyeceğim' diyerek, çocuklarıma yalan söyledim.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.