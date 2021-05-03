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İnstagram'da aurora nasıl yapılır? Instagram aurora runaway filtresi nasıl kullanılır?

İnstagram'da son zamanlarda sıkça karşılaşılan aurora filtreli fotoğrafla binlerce beğeni alıyor. İnstagram kullanıcıları bu filtrenin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki İnstagram'da aurora nasıl yapılır? Instagram aurora runaway filtresi nasıl kullanılır? Bu yazımızda instagram aurora filtreli foroğraf çekimi ve paylaşımını sizlere aktaracağız...

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03.05.2021 17:06:50
İnstagram'da aurora nasıl yapılır? Instagram aurora runaway filtresi nasıl kullanılır?

Milyarlarca kullanıcısı olan İnstagram'da neredeyse her gün yeni bir filtre kullanıma sunuluyor. Bazı filtreler kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor ve akım haline geliyor. Aurora fitresi de onlardan biri. İnstagram'da aurora temalı paylaşımlar binlerce beğeni alıyor. İnstagram kullanıcıları da İnstagram'da aurora nasıl yapılır diye araştırmaya başlıyor. İşte Instagram'da aurora runaway filtresi nasıl kullanılır sorusunun yanıtı;

İnstagram'da aurora nasıl yapılır?

Instagram'da en çok kullanılan filtrelerden biri Runaway Aurora filtresi oldu. Kullanıcılar da Aurora filtresini nasıl kullanacağını merak ediyor. Aurora filtresi bir filtredir ve Instagram ve TikTok'ta da oldukça ünlüdür. Bu filtrenin özelliği, arka plana çok ünlü bir şarkı olan "aurora runaway" i eklemesidir. Filtre ile birlikte arka plan renkli bir görüntüye kavuşuyor ve ana tema gölge olarak kalıyor ve ortaya çok şık bir detay ortaya çıkıyor.

Instagram aurora runaway filtresi nasıl kullanılır?

Instagram kullanıcıları Aurora filtresinin nasıl kullanılacağını internetten araştırıyor. Peki Instagram aurora runaway filtresi nasıl kullanılır? Instagram aurora runaway filtresi kullanmak için şu adımları izlemeniz gerekiyor;

1- İnstagram'da filtreler bölümünde arama kısmına geliyorsunuz.

2- Arama kısmına "aurora runaway" yazıyorsunuz ve arıyorsunuz.

3- Karşınıza çıkan filtreli paylaşımlara tıklıyorsunuz.

4- Ardından girdiğiniz filtreyi kaydetmeniz gerekiyor.

5- Son olarak yüklediğiniz filtre ile çekim yaparken eller serbest butonuna tıklamız gerekiyor.

6- 3'ten geriye sayarak aurora runaway filtreli çekimizi uzaktan yapabilirsiniz.

Instagram nedir?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır.

Instagram kullanıcı sayısı

2021'nin ocak ayı itibariyle Instagram üye sayısı aylık periyotta 1 milyar kişiye ulaşmıştır. Instagram 1 milyar aktif kullanıcı ile Facebook'un 2,6 milyar kullanıcısının hemen gerisinde yer almaktadır. Twitter (68 milyon) ve Pinterest (332 milyon) gibi birçok sosyal medya kullanıcı sayıları istatistiklerinin önünde yer almaktadır. Instagram'ın günlük periyotta yaklaşık 500 milyon aktif kullanıcısı vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan