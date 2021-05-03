Bakan Çavuşoğlu, Dibeybe ile Libya’yı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz'
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz'
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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