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Bakan Çavuşoğlu, Dibeybe ile Libya’yı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Libya'nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasına önem veriyoruz'

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03.05.2021 17:20:51
Bakan Çavuşoğlu, Dibeybe ile Libya’yı görüştü

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan