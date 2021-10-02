İncir zamanını kaçırmayın! Nefis incir reçeli tarifi

Dut familyasındaki küçük ağaç türleri olan Ficus caricanın yenilebilir meyvesine incir diyoruz. Yaz meyvelerinin gözdelerinden olan incir ağustos ayından eylül ayına kadar tüketiliyor. Son zamanlarını yaşadığımız inciri yıl boyu tüketebilmek için incir reçeli yapabilirsiniz. Peki incir reçeli nasıl yapılır? İncirin faydaları neler? Gelin inciri daha yakından tanıyalım ve mis gibi bir reçel hazırlayalım...



Dut ailesi bitkilerinden Ficus Carica ağacının meyvesi incir yüzyıllardır severek tüketilir. Dünyada en çok ülkemizde üretilen incir meyvesi ülkemizde en çok Ege Bölgesi'nde yetiştirilir. Aydın ilimizde yüksek oranda incir hasadı yapılır ve Aydın inciriyle meşhurdur.

İncir muhteşem lezzetiyle birlikte vücut sağlığımıza da oldukça faydalıdır. İncirde diyet lifi, mineral, vitamin, antioksidanlar bulunur. Orta boy bir incir 35-40 kaloridir. İncirin içerisinde sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini ve C,B3, B6, B2, K vitaminleri vardır. İncir muhteşem bir lif kaynağıdır.

İncirin vücudumuza faydaları nelerdir?

İncir içerdiği protein, vitamin ve mineraller sayesinde hücre yenilenmesini destekler. Gün içerisinde yiyeceğimiz 100 gram kuru incir, kalsiyumun %17'si, demir ile magnezyumun %30'u, fosforun %20'si, B1 vitamininin %5'i, B2 vitaminin ise %4'ü karşılar.

Potasyum kan basıncını düzenler. İncir potasyumdan oldukça zengindir. Düzenli sebze ve meyve tüketmeyen, işlenmiş gıda tüketen insanlarda potasyum eksikliği görülür. Eğer böyleyseniz incire diyetinizde mutlaka yer açmalısınız.

İncir obezite tedavisinde de kullanılır. Liften zengin olduğu için kilo kontrolü sağlar. Bir orta boy incir ortalama bir gram diyet lifi içerir. Diyetteyseniz ve canınız tatlı istiyorsa incir tüketmenizi tavsiye ederiz.

İncir zararlı bakterilerden vücudu korur. İçeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik ve diş sağlığına faydalıdır. İçeriğindeki benzaldehit maddesi sayesinde vücutta kanser hücrelerinin büyümesine izin vermez.

İncir vucütta müshil etkisi oluşturur. Siğil oluşumunu önler. Basura ve çıbana karşı etkilidir. Meme kanseri oluşmasını önler. İnsülin salınımını dengeler, kalp sağlığını korur. Vücudu temizler, cilt hastalıklarına ve mide rahatsızlıklarına şifa olur. Saçı besler, osteoporoz, egzama, sedef ve diyabete iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürür.

İncir reçeli tarifi

Bir kilo taze inciri akşamdan yıkayıp derin bir tencereye alın. Üzerine bir kilo şeker dökün ve kapağını kapatıp bırakın. Şeker sabaha kadar eriyecek ve incir suyunu salacaktır. Sabah tencereyi ocağın üzerine koyup kısık ateşte pişirin. Şerbet kıvamını aldığında yarım saat daha pişirmeye devam edin. Bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve reçel kıvamına gelince ocaktan alın. İncir reçelini kaynar şekilde kavanozlara doldurun ve kapağını sıkıca kapatın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.