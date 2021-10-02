Sağlık Bakanlığı personel ataması 2021 | Koronavirüs salgını döneminde canlarını hiçe sayarak göreve devam eden sağlık çalışanları 2021 yılında atama bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada '2-3 ay içinde geniş programları içerecek atama ilanına çıkacağız.' demişti. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen binlerce kişi kendi branşlarından ne kadar atama olacağını araştırmaya başladı. Atama bekleyen sağlıkçılar Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak? gibi sorulara yanıt arıyor.

Sağlık Bakanlığı personel ataması 2021 | Koronavirüs salgını döneminde canlarını hiçe sayarak göreve devam eden sağlık çalışanları 2021 yılında atama bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada "2-3 ay içinde geniş programları içerecek atama ilanına çıkacağız." demişti. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen binlerce kişi kendi branşlarından ne kadar atama olacağını araştırmaya başladı. Atama bekleyen sağlıkçılar Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak? gibi sorulara yanıt arıyor.

Sağlık Bakanlığı personel atamasına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Koca açıklamasında "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi. Koca bu açıklamasını 9 Ağustos'ta yapıldı. Aradan geçen bir kaç ayda sağlıkçılar atama yapılacak günü bekliyor. Ülkemizde çeşitli branşlarda atama bekleyen sağlık mezunu bulunuyor. Peki Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak?

Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak?

Bakan Koca "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi. Koca'nın açıklamasından sonra binlerce kişi artamaların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. 2021 yılında büyük bir sağlık personeli atama yapılması bekleniyor. Ancak bunun ne zaman ve hangi tarihte yapılcağı henüz net değil. Sağlık personeli atama başvurusu yapmak isteyen sağlıkçılar Sağlık Bakanlığı'nın atama duyurularını yakından takip etmeli.

2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak?

2021 yılında hangi branştan kaç sağlık personeli alınacağı konusu da adayların kafasını kurcalıyor. Sağlık Bakanlığı atama takvimi yayınlandığı zaman branş dağılımları belli olacak. 2020 yılında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasında 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli atanması yapılmıştı.

12 bin sağlık personeli atamasında aşağıdaki branşlardan alım yapıldı

Sağlık teknisyeni

Hemşire

Sağlık teknikeri

Psikolog

Sosyal çalışmacı

Diyetisyen

Çocuk gelişimcisi

Ebe

İş ve uğraşı terapisti

Perfüzyonist

Diyetisyen

Dil ve konuşma terapisti

Sağlık Bakanlığı ilk atama yapıldı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba - 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.