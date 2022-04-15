İETT Öğrenci zam iptali veto edilirse ne olur? İmamoğlu öğrenci zam iptali kararını veto ederse İETT öğrenci 109 TL mi olur? Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantısı'nda toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapılması kararı çıkmıştı. Bu zamdan öğrencilerin muaf tutulması için AK Partili Tevfik Göksu tarafından sunulan teklif İBB'de kabul edildi. Buna göre öğrenci aylık abone İstanbulkart ücreti yeniden 78 TL olarak belirlendi. Ayrıca öğrenci tek geçiş İETT ücreti de tekrar 2.67 TL olacak. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu alınan kararı veto edeceğini duyurdu. Peki Ekrem İmamoğlu zamların iptali kararını veto ederse öğrencilere zam yapılacak mı?

İETT Öğrenci zam iptali veto edilirse ne olur? İmamoğlu öğrenci zam iptali kararını veto ederse İETT öğrenci 109 TL mi olur? Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantısı'nda toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapılması kararı çıkmıştı. Bu zamdan öğrencilerin muaf tutulması için AK Partili Tevfik Göksu tarafından sunulan teklif İBB'de kabul edildi. Buna göre öğrenci aylık abone İstanbulkart ücreti yeniden 78 TL olarak belirlendi. Ayrıca öğrenci tek geçiş İETT ücreti de tekrar 2.67 TL olacak. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu alınan kararı veto edeceğini duyurdu. Peki Ekrem İmamoğlu zamların iptali kararını veto ederse öğrencilere zam yapılacak mı?

İBB Meclisi Nisan Ayı Oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.

İETT öğrenci zamları iptal mi edildi?

Yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi yönünde yapılan teklif AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

Tevfik Göksu yüzde 40 zammın ardından sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Göksü açıklamasında "İstanbullu öğrencilerimize müjde... Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Kararı veto edeceğm

Kararın ardından 2021 yılı faaliyet raporunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise alınan kararı veto edeceğini açıkladı. İmamoğlu, "Öğrenci indirimi yapacağız dedik seçimden önce. Mazot 6 lirayken 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı, son zamla diyorsunuz ki, '78 liraya sat'. O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Mazotu 20 lira yapmışsınız '78 liraya sat' diyorsunuz. Bana popülizmden bahseden arkadaşa diyorum ki, 'Allah akıl versin'. Kendi çocuklarınıza gidin anlatın bunu size gülerler. Sana ne der biliyor musun, 'Ya anne, baba sen önce git arabana koyduğun mazotun fiyatını indir' der. Bütün gençler size güler, samimiyetsizliğinizi bilir, görür. Çocuklarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabi ki, veto edeceğim" dedi.

İETT Öğrenci zam iptali veto edilirse ne olur?

İmamoğlu alınan kararı veto ederse İBB meclisine karar yeniden taşınabilir.

Belediye ısrar kararı nedir?

Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını büyükşehir belediyelerinde yedi, diğer belediyelerde beş gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar ederse karar kesinleşir.