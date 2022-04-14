İETT öğrenci aylık yeniden 78 TL mi oldu? İETT öğrenci abonman 109 TL ödeyen ücret iadesi alacak mı? İETT para iadesi yapacak mı? İstanbul'da toplu ulaşıma geçtiğimiz hafta yüzde 40 oranında zam gelmişti. Gelen zamlara pek çok kişi tepki göstermişti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu öğrencilerin yüzde 40 zamdan muaf tutulmasını talep etmişti. Son dakika gelen bilgisine göre İstanbul'da İETT öğrenci aylık abonman ücretlerine yapılan zam geri alındı. Öğrenciler yeniden aylık 78 TL ücret ödeyecek. Peki bir kaç gün önce 109 lira ödeyenler parasını geri alabilecek mi?

İETT öğrenci aylık yeniden 78 TL mi oldu? İETT öğrenci abonman 109 TL ödeyen ücret iadesi alacak mı? İETT para iadesi yapacak mı? İstanbul'da toplu ulaşıma geçtiğimiz hafta yüzde 40 oranında zam gelmişti. Gelen zamlara pek çok kişi tepki göstermişti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu öğrencilerin yüzde 40 zamdan muaf tutulmasını talep etmişti. Son dakika gelen bilgisine göre İstanbul'da İETT öğrenci aylık abonman ücretlerine yapılan zam geri alındı. Öğrenciler yeniden aylık 78 TL ücret ödeyecek. Peki bir kaç gün önce 109 lira ödeyenler parasını geri alabilecek mi?

Mehmet Tevfik Göksu gelen zamlardan sonra sosyal medya hesabından bir video yayınlamış ve öğrencilerin zamlardan muaf tutulmasını istemişti. İBB'ye teklif sunacaklarını açıklayan Göksu şunları söylemişti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu zam okula, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken, sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkartacak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İBB sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın, İETT de kazansın."

İETT öğrenci aylık yeniden 78 TL mi oldu?

İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak. Buna göre geçtiğimiz hafta gelen yüzde 40 zamla birlikte öğrenci aylık abonman ücreti 109 lira olmuştu. Zamların iptali ile öğrencile aylık kartlarına yeniden 78 TL ödeyecek.

Öğrenci abonman ücreti son zamla 109 Lira olmuştu

24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltmişti. Son gelen yüzde 40 zamla birlikte öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira olmuştu.

İETT öğrenci abonman 109 TL ödeyen ücret iadesi alacak mı?

İETT öğrenci aylık akbil yenileyen vatandaşlar bir kaç gün önce 109 TL ödeme yaptı. Zam kararının iptal edilmesiyle 109 lira ödeyenler ücretlerini geri alıp alamayacağını merak etmeye başladı. Bu konuyla ilgili İBB'den ve İETT'den ilerleyen günlerde açıklama gelebilir.

İETT'ye yüzde 40 zam geldi

İşte zamlı aylık İETT abonman ücretleri; Tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi. Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu. Öğrenci kartları zamlardan muaf tutuldu.

Metrobüs ücretleri ne kadar oldu?

Metrobüs ücretleri de gelen zam ile yeni ücret tarifeeri aşağıdaki gibi oldu;

1 durak 5,49'a, indirimli öğrenci 2,42'ye,

2 durak 6,57'ye, öğrenci 2,63'e,

3 durak 7,67'ye öğrenci 3,07'ye,

4-9 durak 8,76'ya öğrenci 3,50'ye,

10-15 durak 9,63'e öğrenci 3,74'e,

16-21 durak 10,07'ye, öğrenci 3,74'e,

22-27 durak 10,40'a öğrenci 3,74'e,

28-33 durak 10,63'e öğrenci 3,74'e,

34-43 durak 11,38'e öğrenci de 3,74'e yükseldi. .