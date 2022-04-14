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TIMETURK / GENEL / İETT öğrencilere zam yok mu? İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi? Akbil öğrenci 78 lira (TL) mi? Metrobüs zammı iptal edildi mi?

İETT öğrencilere zam yok mu? İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi? Akbil öğrenci 78 lira (TL) mi? Metrobüs zammı iptal edildi mi?

İETT öğrencilere zam yok mu? İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi? Akbil öğrenci 78 lira (TL) mi? Metrobüs zammı iptal edildi mi? gibi sorular son dakika gelişmesinin ardından binlerce öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta İETT'de toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam gelmişti. Bu zamlar vatandaşı isyan ettirmişti. Yüzde 40 zam kararından öğrencilerin muaf tutulmasına ilişkin karar alındı. Buna göre öğrenciler yeniden 2.67 TL tek biniş ücreti verecek. Ayrıca öğrenci aylık abonman ücreti ise yeniden 78 TL olacak.

2 Saat Önce
2022-04-14 17:38:24
İETT öğrencilere zam yok mu? İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi? Akbil öğrenci 78 lira (TL) mi? Metrobüs zammı iptal edildi mi?

İETT öğrencilere zam yok mu? İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi? Akbil öğrenci 78 lira (TL) mi? Metrobüs zammı iptal edildi mi? gibi sorular son dakika gelişmesinin ardından binlerce öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta İETT'de toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam gelmişti. Bu zamlar vatandaşı isyan ettirmişti. Yüzde 40 zam kararından öğrencilerin muaf tutulmasına ilişkin karar alındı. Buna göre öğrenciler yeniden 2.67 TL tek biniş ücreti verecek. Ayrıca öğrenci aylık abonman ücreti ise yeniden 78 TL olacak.

İETT'yi kullanan milyonlarca İstanbullu'yu üzen zam kararı geçtiğimiz hafta alınmıştı. Yüzde 40 oranındaki zamla birlikte; Tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi. Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu. Son dakika gelişmesi öğrencileri yeniden sevindirdi...

İETT öğrencilere zam yok mu?

Öğrenciler yüzde 40 oranındaki zamdan muaf tutuldu. Bugün İBB Meclisi'nin toplantısında görüşülen teklif kabul edildi. Buna göre öğrenci indirimli bilet ücreti yeniden 2,67 TL oldu. Aylık abonman ise 109 TL'den 78 TL'ye geri indi.

İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi?

İETT yüzde 40 zammı öğrenciler için uygulamayacak. Öğrenciler euygulanan zam kararı iptal edildi. Öğrenciler aylık abonman akbil (İstanbulkart) ücretlerini yeniden 78 TL olarak ödeyecek.

Öğrenci metrobüs zammı iptal edildi mi?

Öğrencilere uygulanan metrobüs zamları da alınan yeni karardan sonra iptal edildi. İşte öğrenci metrobüs durak sayısına göre ücretleri;

İşte durak sayısına göre metrobüs ücretleri;

Öğrenci-tam-indirimli Marmaray ücreti ne kadar?

1-7 istasyon 5,48'den 7,67'ye, indirimli öğrenci 2,76'dan 3,74'e çıktı.

8-14 istasyon 7,04'ten 9,86'ya, indirimli öğrenci 3,29'dan 4,61'e çıktı.

15-21 istasyon 8,13'den 11,38'e, indirimli öğrenci 3,92'den 5,49'a yükseldi.

22-28 istasyon 9,38'den 13,13'e, indirimli öğrenci 4,46'dan 6,24'e çıktı.

29-35 istasyon 10,95'ten 15,33'e, indirimli öğrenci 5,24'ten 7,34'e TL oldu.

36-43 istasyon 12,12'den 16,97'ye, indirimli öğrenci de 5,48'den 7,67 liraya yükseldi.

Göksu: Zamlar öğrencilere yansıtılmasın

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu yüzde 40 zammın öğrencilere yansıtılmaması için teklif vereceklerini açıklamıştı. Göksü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları demişti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu zam okula, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken, sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkartacak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İBB sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın, İETT de kazansın."

İETT öğrenci aylık abonman zammı iptal mi edildi? Öğrenci aylık İstanbulkart 78 TL mi oldu? Öğrenci İETT İstanbulkart zam iptal mi?
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