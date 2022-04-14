İETT öğrenci aylık abonman zammı iptal mi edildi? Öğrenci aylık İstanbulkart 78 TL mi oldu? Öğrenci İETT İstanbulkart zam iptal mi? İETT ulaşımaına geçtiğimiz günlerde yüklü bir zam gelmişti. Yüzde 40 oranında zam en çok da öğrencilerin belini bükmüştü. İBB'den flaş bir karar geldi ve İETT öğrenci aylık kartlar yapılan zamdan muaf tutuldu. Yani 2022 yılında öğrenciler aylık abonman ücretleri yeniden 78 TL olacak.

İETT öğrenci aylık abonman zammı iptal mi edildi? Öğrenci aylık İstanbulkart 78 TL mi oldu? Öğrenci İETT İstanbulkart zam iptal mi? İETT ulaşımaına geçtiğimiz günlerde yüklü bir zam gelmişti. Yüzde 40 oranında zam en çok da öğrencilerin belini bükmüştü. İBB'den flaş bir karar geldi ve İETT öğrenci aylık kartlar yapılan zamdan muaf tutuldu. Yani 2022 yılında öğrenciler aylık abonman ücretleri yeniden 78 TL olacak.

İETT öğrenci aylık abonman zammı iptal mi edildi?

İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak. 24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltmişti. Son gelen yüzde 40 zamla birlikte öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira olmuştu.

Öğrenci aylık İstanbulkart 78 TL mi oldu? Öğrenci İETT İstanbulkart zam iptal mi?

Öğrenci aylık abonman İstanbulkart ücretlerine yapılan yüzde 40 zammı iptal edildi. Öğrenciler aylık olarak kartlarını 78 TL'den kullanabilecek.

İETT'ye yüzde 40 zam

İstanbul'da İETT'ye zam geldi. İETT zamları vatandaşları oludkça fazla üzecek cinsten. İETT tek biniş elektronik bilet ücreti 7,67 TL'ye yükseldi.

İstanbul'da yüz binlerce kişinin kullandığı metrobüs ücretlerine de yüzde 40 oranında zam geldi. Buna göre tam biletlerde 1 durak için ödenen ücret 3,92'den 5,49'a çıktı. İndirimli öğrenci ücreti ise 1,73'ten 2,42'ye çıktı.

İşte zamlı aylık İETT abonman ücretleri; Tek geçişlik tam İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Öğrenci geçiş ücreti ise 3,73 liraya yükseldi. Aylık tam mavi kart ücreti 602 liraya, öğrenci mavi kart ücreti de 109 lira oldu.

Göksu: Öğrencilerden zam geri alınsın

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" başlığıyla yayımladığı videoda, gençlere şöyle seslendi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu zam okula, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken, sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkartacak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İBB sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın, İETT de kazansın."

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