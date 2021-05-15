İçki satan marketlerde çalışmak haram mı caiz mi? İçki satılan yerde çalışmak caiz mi?

İçki satan marketlerde çalışmak haram mı caiz mi? Özellikle turizm sektöründe kendilerine iş bulmuş olan binlerce kişi İçki satılan yerde çalışmak caiz mi? Alkol satıldığı yerde çalışmak haram mı? gibi soruları soruyor. İş bulamama endişesi ve geçim sıkıntısı nedeniyle haram ürünlerin satıldığı yerlerde çalışanların kazançları haram mı? İçki, tütün ürünleri, domuz ürünleri gibi şeylerin satıldığı işletmelerde çalışmak caiz mi?

İçki satan marketlerde çalışmak haram mı caiz mi? Özellikle turizm sektöründe kendilerine iş bulmuş olan binlerce kişi İçki satılan yerde çalışmak caiz mi? Alkol satıldığı yerde çalışmak haram mı? gibi soruları soruyor. İş bulamama endişesi ve geçim sıkıntısı nedeniyle haram ürünlerin satıldığı yerlerde çalışanların kazançları haram mı? İçki, tütün ürünleri, domuz ürünleri gibi şeylerin satıldığı işletmelerde çalışmak caiz mi?

İçki satılan yerde çalışmak caiz mi?

Dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah/haram olduğu gibi, böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve yardımcı olmak da günah/haramdır. Hz. Peygamber, haram bir maddeyi kullanan ile birlikte onu imal eden, taşıyan, aracılığını ve sunumunu yapan kişilerin de aynı günaha girdiğini bildirmiştir (Bkz. Ebû Dâvûd, Eşribe 2; İbn Mâce, Eşribe 6). Bu itibarla, bir kimsenin helalinden kazanma konusunda alternatif imkanları bulunduğu sürece dinen yasaklanan şeylerin yapıldığı iş yerlerinde çalışması caiz olmaz. Ancak bütün çabalarına rağmen geçimini sağlayacak başka iş bulamadığı durumlarda zaruret sebebiyle bu tür iş yerlerinde çalışabilir. Zaruret durumu ortadan kalkması yani yapılması helal olan uygun bir iş veya iş yeri bulması halinde ise bu eski iş yerini terk etmesi gerekir.

Alkol satıldığı yerde çalışmak haram mı?

Din adamı ve yazar Nureddin Yıldız da İçki satılan yerde çalışmak caiz mi? sorusuna şöyle yanıt verdi. Bir vatandaş Nureddin Yıldız'a sordu "Ben bir otelde resepsiyonist memuru olarak ön büroda çalışıyorum. Otelimizde yabancı turistler tatil amaçlı konaklayıp ülkelerine gidiyorlar. Otel de gelir olarak konaklama ve kiradan kazanıyor ama bir yandan da 'her şey dahil' sisteminde olduğundan yabancı misafirlere içki de veriyorlar. Ben içkili bölümde değil de misafirini karşılayan, oteli ve odayla ilgili problemleri çözmeye çalışan bir bölüm olan resepsiyonda çalışıyorum. İçkili bir otelden kazandığım maaş helal mi?"

CEVAP: Allah'ın kesin haramlarından biri olan alkolün tüketildiği bir yerde ancak aç kaldığınız zaman çalışabilirsiniz. Direkt veya dolaylı, nasıl olursa olsun sarhoşa hizmet edemeyiz. Hemen iyi bir iş arayın, helal yiyip huzurlu yaşamak için gerekeni yapın. Allah hepimizi muhafaza buyursun.

İçki satan marketlerde çalışmak haram mı caiz mi?

Geliri tamamen içkiden olan meyhane gibi yerlerde çalışmak caiz değildir. Ancak restaurant ve market gibi helal mal satan ve bunun yanında da içki satan müesseselerin durumu farklıdır. İçkinin alınması, satılması, taşınması ve servisinde bulunması haramdır. Bu bakımdan market ve restaurantta, bu gibi işlerde çalışmak caiz değildir. Ancak restaurantın diğer bölümlerinde, mesela mutfak bölümünde çalışılabilir. Eğer kazancı tamamen helal olan yerler varsa buralarda çalışmanız daha iyidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.