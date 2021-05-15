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İstanbul'da pazar yerleri ikinci kez açıldı

İstanbul'da pazar yerleri ikinci kez açıldı

İstanbul'da pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecinde ikinci kez açıldı.

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15.05.2021 13:23:37
İstanbul'da pazar yerleri ikinci kez açıldı

İstanbul'da pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından, esnaf sabah saatlerinde tezgah kuracakları alanlara geldi.

Fatih Kocamustafapaşa'daki semt pazarında belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini aldı. Esnafın, Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını sorgulayan ekipler, tezgahlar arasındaki üç metrelik mesafeyi de kontrol etti.

Pazarda, maske kontrolü de yapan ekipler, bazı yerlerde anons ile de uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin de tedbir amaçlı pazar alanında bulunduğu görüldü.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kurulan pazarlarda vatandaşların alışveriş yaptığı, ciddi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Kadıköy Merdivenköy'deki pazar, olası vatandaş yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla iki sokak üzerine kuruldu. Pazara alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu gözlenirken, bazı vatandaşların tezgahlardan ürün seçtiği görüldü.

Pendik'te kurulan semt pazarlarında da esnaf tezgahlarını, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurdu. Pazara gelen vatandaşların zaman zaman kısmen kalabalık oluşturduğu gözlemlendi.

Pazar içerisinde belediye ekiplerince maske ve mesafe kontrollü yapılırken, tedbirlere uyum noktasında da sık sık uyarılarda bunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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