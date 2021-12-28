Fakir kardeşe, aynı evde yaşayan kardeşe zekat verilir mi? Diyanet İşleri Bakanlığı fakir kardeşe zekat verilip verilmeyeceği konusundaki açıklamaları yayınladı. Peki ama kimlere zekat verilir? Kardeşe zekat geçer mi? Anne ve babaya zekat geçerli sayılır mı? Bakımını üstlenebileceği kişiler için zekat verilebilir mi? İşte merak edilen detaylar...

Fakir kardeşe, aynı evde yaşayan kardeşe zekat verilir mi? Diyanet İşleri Bakanlığı fakir kardeşe zekat verilip verilmeyeceği konusundaki açıklamaları yayınladı. Peki ama kimlere zekat verilir? Kardeşe zekat geçer mi? Anne ve babaya zekat geçerli sayılır mı? Bakımını üstlenebileceği kişiler için zekat verilebilir mi? İşte merak edilen detaylar...

Fakir kardeşe, aynı evde yaşayan kardeşe zekat verilir mi?

Fakir olan kardeşe zekât verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 275; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 172, 293). Hatta zekât verirken yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır. Çünkü bunda hem zekât borcunu ödeme, hem de sıla-i rahim vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Sadakasını hısımına veren için iki ecir vardır: Hısımlık ecri ve sadaka ecri.” (Buhârî, Zekât, 44; İbn Mâce, Zekât, 24) buyurarak bunu teşvik etmiştir.

Zekat kimlere verilir?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:

a) Anne, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Müslüman olmayanlara,

e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

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