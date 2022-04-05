Zekat kimlere farzdır? Zekat vermek için gereken şartlar nelerdir? Zekatın geçerli olmasının şartları nelerdir?

Zekat kimlere farzdır? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na en çok iletilen sorular arasında 'zekat' bulunuyor. Kimler zekat vermeli? Zekat vermek için gereken şartlar nelerdir? Zekatın geçerli olmasının şartları nelerdir? İşte merak edilen ve yanıt bekleyen soruların, Diyanet yanıtları...

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na en çok iletilen sorular arasında "zekat" bulunuyor. Kimler zekat vermeli? Zekat vermek için gereken şartlar nelerdir? Zekatın geçerli olmasının şartları nelerdir? İşte merak edilen ve yanıt bekleyen soruların, Diyanet yanıtları...

Zekat kimlere farzdır?

Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli olmasının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması (Kâsânî, Bedâî', II, 4-5) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir (Kâsânî, Bedâî', II, 13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 73-74). Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâî', II, 15). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Zekatın geçerli olmasının şartları nelerdir?

Zekat verecek kişinin öncelikle nisap miktarı ya da servetinin olması gerekir. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişilerin zekat vermesi gerekir.

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez (Kâsânî, Bedâî', II, 40; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 88). Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır (Kâsânî, Bedâî', II, 39). Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakire zekât verilmiş olmaz. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Zekat vermek için gereken şartlar nelerdir?

Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, büluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı mahiyette yani kazanç sağlayıcı nitelikte ve üzerinden bir yıl geçmiş nisap miktarı mala sahip olması gerekir.

Ailesiyle (babasıyla) oturan kişinin zekat vermesi gerekir mi?

İslam'da mülkiyetin şahsiliği esastır. Buna göre bir kimse babasıyla birlikte oturuyor olsa bile zekâta tâbi nisap miktarı mala sahip ise zekât ile mükelleftir. Ancak babası ile mallarını ayırmamışlar da ortak kazanıp ortak harcıyorlarsa, bu takdirde ellerindeki birikim üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişi zekâtla yükümlü olur. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Kimlere zekat verilir?

Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Ne kadar zekat verilmeli?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, online zekat hesaplama sayfası açıldı. Zekatınızı hesaplamak için aşağıdaki linke tıklayınız.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ZEKAT HESAPLAMA SİTESİ... .