İBB bursuna zam mı geldi? İBB üniversite bursu ne kadar oldu? Genç Üniversiteli bursu 4500 TL mi oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli bursu 2022-2023 eğitim öğretim döneminde zamlı olarak öğrencilere verilecek. Açıklamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Binlerce üniversite öğrencisine burs desteği sağlayan İBB yeni dönemde öğrencilere 3 bin 200 TL yerine 4 bin 200 TL burs desteği sağlayacak. Burs ödemeleri yine 3 taksit şeklinde öğrenci hesaplarına yatacak.

İBB binlerce üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyor. Artan hayat pahalılığı en çok da üniversite öğrencilerini ve ailelerini zorluyor. Üniversite eğitmi maddi anlamda her geçen gün zorlaşırken İBB GençÜniversiteli bursuna da her yıl on binlerce kişi başvuru yapıyor. İstanbul'da eğitimini sürdüren öğrencilerin başvurduğu İBB bursuna zam yapılması gündeme gelmişti. Beklenen açıklama İBB Başkanı İmamıoğlu'ndan geldi.

İBB bursuna zam mı geldi?

24 Haziran'da İBB'nin 3 yılını özetleyen, yapılan icraatları ve engelleri açıklayan İmamoğlu'ndan üniversite öğrencilerine de sevindiren bir açıklama geldi. İmamoğlu İBB burslarına 2022-2023 yılından itibaren zam yapılacağını açıkladı.

İBB üniversite bursu ne kadar oldu?

Açıklamaya göre geçen sene 3 bin 200 lira olan İBB bursu bu seneden itibaren 4 bin 500 TL olacak. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: '75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz. ‘Yıllardır partimizi üniversite öğrencilerine burs veremiyoruz çünkü bu iptal edildi AYM'de CHP tarafından' dediler ya. Nasıl çatır çatır verildiğini gösterdik. Niyetiniz vermekse bunu verirsiniz, kimsede bize hesap sormadı. Başkasına vermeyi tercih ediyorsanız o da sizin tercihiniz. Biz gençlere verirken gururla veriyoruz."

İBB bursu ne kadardı?

İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. 2021-2022 senesinde de artış olamadan İBB bursu 3.200 TL olarak hesaplara yattı. Ancak 2022-2023 eğitim öğretim yılında İBB bursuna zam geldi. İBB bursu bu sene 4.200 TL olacak?

İBB bursu kaç taksit?

İBB bursları 3 takist olarak hesaplara yatıyor.. (1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit) Değişik aralıklarla ödenenen bursaların sonucu taksidi binlerce öğrenci tarafından bekleniyor.

İBB bursu başvuru koşulları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Üniversitede kaydını donduran İBB bursu alabilir mi?

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

İkameti İstanbul'da olup başka ilde öğrenci olanlar İBB bursu alabilir mi?

Evet. Başvuru yapılabilir.

Vakıf üniversitesi %50 burslu öğrenciler İBB bursuna başvurabilir mi?

Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir. .