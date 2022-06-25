TDV kurban yardımlarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan '1 Kurban 1 Kur'an' projesi kapsamında kurban vekaletini veren hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerimde hediye edebilecek.8 farklı dilde basımı yapılan mealler, imkansızlıktan dolayı Kur'an'a ulaşmakta güçlük çeken mağdurlara ulaştırılacak.

Vakfın "www.tdv.org" ya da "bagis.tdv.org" internet adresinden "Hemen Bağışla" butonuna tıklayan hayırseverler, kurban bağışını yaparken 50 lira ek ücret dahilinde, yüce kitabımıza ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye edebilecek.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, söz konusu projeye ilişkin yaptığı açıklamada, ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda ihtiyaç sahipleri için kurban ve Kur'an-ı Kerim bağışının çok önemli olduğunu vurguladı.

Turan, kampanya kapsamında Kur'an-ı Kerim bağışının nasıl yapılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kurban vekaletini Vakfımıza emanet eden hayırseverimiz, mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden bağış yapacakları zaman bağış ödeme ya da tamamlama kısmına geçmeden önce orada bir kutucuk var, ‘Kurbanınızla birlikte bir de Kur'an hediye etmek ister misiniz?' şeklinde. Bağışçı, o kısmı seçerse normal kurban bağış ücretine 50 lira eklenmek suretiyle Kur'an hediyesini de gerçekleştirmiş oluyor."

“Kardeşlerimiz Kur'an'a ulaşmakta zorluk çekiyor”

Hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i, ülkemizdeki okul, yurt, hastane, cezaevlerine ve mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Turan, “Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e, yoksul Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimiz ulaşmakta güçlük çekiyor, bundan dolayı dünyanın dört bir yanında kardeşlerimize yüce kitabımızı ulaştırıyoruz. Başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde çocuklar, yetişkinler imkansızlıktan dolayı ‘luh' adı verilen tahtaların üzerine yazdıkları sure ve ayetleri ezberlemeye çalışıyorlar” dedi.

Turan, İslam dünyasında Kur'an farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasıyla ilgili de bilgi verdi.

Farklı dillerdeki mealleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Turan şöyle devam etti: “Yeryüzünde hidayet rehberi Kur'an'ımızın ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın hedefiyle hareket ediyoruz. Bu zamana kadar yurt içi ve yurt dışında bastırdığımız 1 milyon 305 bin Kur'an-ı Kerim'i Türkiye ile birlikte 81 ülkede ihtiyaç sahiplerine hediye ederek yaşantılarını Kur'an eksenli şekillendirmelerine yardımcı olduk. Yüce kitabımızı yurt dışında öncelikle Afrika, Balkanlar, Asya'da ayrıca Latin Amerika ülkeleri, Kafkaslar, Asya Pasifik ülkelerinde medrese, cami, Kur'an kursu, üniversite ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yurt içinde ise okul, yurt, hastane ve cezaevlerine yönelik Türkçe mealli Kur'an hediye etme çalışmalarımız sürüyor.”

36 dil ve lehçede Kur'an-ı Kerim meali bastırdık

Projenin en önemli kısmının mealli Kur'an-ı Kerim çalışması olduğunun altını çizen Turan, "Proje kapsamında toplamda 36 dilde Kur'an-ı Kerim meali bastırdık ve şu an 8 dilde dağıtımlarımız devam ediyor. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından yerel dil ve lehçelerde gelen meal taleplerini de değerlendiriyoruz. Mazlum ve mağdur kardeşlerimize hayırseverlerimizin desteğiyle bu konuda destek olmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı. .