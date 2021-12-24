İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? İBB bursu 2. taksit yattı mı? İBB burs ikinci kısım ne zaman yatar? Artan hayat pahalılığı ile birlikte bu sene burslara başvurularda artış yaşandı. İBB de binlerce öğrenciye burs desteğine devam edeceğini açıkladı. İBB burs sonuçlarının açıklanmasıyla burs almaya hak kazanan binlerce kişi bursların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İBB 1. taksit ödemelerinden sonra öğrenciler İBB 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte 2022 İBB 2. taksit burs ödemelerine dair detaylar...

İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? İBB bursu 2. taksit yattı mı? İBB burs ikinci kısım ne zaman yatar? Artan hayat pahalılığı ile birlikte bu sene burslara başvurularda artış yaşandı. İBB de binlerce öğrenciye burs desteğine devam edeceğini açıkladı. İBB burs sonuçlarının açıklanmasıyla burs almaya hak kazanan binlerce kişi bursların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İBB 1. taksit ödemelerinden sonra öğrenciler İBB 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte 2022 İBB 2. taksit burs ödemelerine dair detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Genç Üniversiteli Bursu" kapsamında öğrencilere burs desteği vermeye devam ediyor. Burs başvuruları 5 Ekim ile 22 Ekim tarihleri arasında yapıldı ve burs sonuçları 23 Kasım'da açıklandı. Burs almaya hak kazanan adaylar İBB burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İBB 1. taksit burs ödemelerinden sonda 2. taksit ve 3. taksit ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor.

İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak?

İBB bursu 2. taksit ve 3. taksit ödemelerinin hangi tarihte yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçmiş senelere bakılırsa İBB bursu 2. taksit ödemelerinin şubat-mart gibi, 3. taksit ödemelerinin ise nisan-mayıs aylarında yapılması bekleniyor.

İBB Bursu ne kadar?

İBB bursu geçen dönemlerde 3 taksit halinde ödenmişti. 2021-2022 yılında da yine 3 taksit halinde ödeneceği tahmin ediliyor. (1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit)

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.