2021 İBB burs 1. taksit ne zaman? İBB bursu ne zaman hesaba yatar? Sonuç açıklanınca İBB bursu yatar mı? Eğitimlerini ekonomim açıdan daha rahat devam ettirmek isteyen öğrenciler çeşitli burslara başvuru yaptı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Binlerce öğrenci de İBB bursuna başvurdu. İBB burs başvurusu yapalar burs sonuçlarının açıklanmasından ne kadar sonra bursların hesaba yatacağını merak ediyor. Peki 2021 ve 2022 yılında İBB burs taksitleri ne zaman yatacak?

On binlerce öğrenci İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bursu alabilmek için başvuru yaptı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Öğrenciler bir yandan da burs ödemelerinin ne zaman hangi tarihte yapılacağını da şimdiden araştırmaya başladı. Peki 2021 İBB burs 1. taksit ne zaman? İBB bursu ne zaman hesaba yatar? Sonuç açıklanınca İBB bursu yatar mı? İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Dolayısıyla 2021-2022 dönemi İBB bursları henüz yatmadı. İBB burs başvuruları değerlendirme aşamasında. Bir kaç gün içinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

İBB burs başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

İBB burs başvurularına bu sene önceki senelerden daha fazla başvuru oldu. Öğrenciler İBB bursu ile eğitimlerini daha kolay devam ettirebilmek istiyor. Geçtiğimiz dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili İBB'den henüz açıklama gelmedi.

2021 İBB burs 1. taksit ne zaman?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel. 3 taksit halinde ödenen bursa 2021-2022 döneminde zam yapılması bekleniyor. Ancak net bir rakam henüz belli değil.2021 yılında İBB bursu 3500 TL civarında olabilir.

Sonuç açıklanınca İBB bursu yatar mı?

İBB bursunun sonuçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra hesaplara yatması bekleniyor.

İBB bursu kaç kişiye veriliyor?

İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrenci faydalanacak.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.