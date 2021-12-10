2021-2022 İBB burs ödemesi | İBB bursu yattı mı? İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak?

2021-2022 İBB burs ödemesi | Binlerce üniversite öğrencisi İBB bursunu almaya hak kazandı. İBB burs sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler İBB bursu yattı mı? İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. İBB burs sonuçları 23 Kasım'da açıklanmıştı ve aranda geçen günlere rağmen burs ödemeleri hesaplara yatmadı. Artan hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçiren öğrenciler bursların bir an önce hesaplarına yatmasını bekliyor.

2021-2022 İBB burs ödemesi | Binlerce üniversite öğrencisi İBB bursunu almaya hak kazandı. İBB burs sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler İBB bursu yattı mı? İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. İBB burs sonuçları 23 Kasım'da açıklanmıştı ve aranda geçen günlere rağmen burs ödemeleri hesaplara yatmadı. Artan hayat pahalılığı nedeniyle zor günler geçiren öğrenciler bursların bir an önce hesaplarına yatmasını bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için verdiği bursu almak isteyen binlerce kişi burs başvurusunda bulunmuştu. Burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile burs almaya hak kazananların isimleri belli oldu. İBB burs sonuçları 23 Kasım'da duyurulmuştu. Milyonlarca öğrenci İBB burslarının bir an önce hesaplarına yatmasını beklerken aynı zamanda da İBB bursu yattı mı? İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak? sorularına yanıt arıyor. İşte İBB burs ödemelerine dair detaylar...

2021-2022 İBB burs ödemesi ne zaman?

İBB burs sonuçları 23 Kasım'da açıklanmıştı. Öğrenciler bursların kısa sürede hesaplarında olmasını bekliyordu ancak burs ödemeleri biraz gecikti. İBB burslarının bir kaç gün içinde öğrencilerin hesabına yatması bekleniyor.

2021 İBB bursu yattı mı?

İBB burs sonuçlarının açıklanması ile burs almaya hak kazananlar 2021 İBB bursu yattı mı? sorusunu sık sık soruyor. İBB bursu ilk taksit ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Bir kaç gün içinde İBB burslarının öğrencilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak?

İBB burs başvurusunda bulunan binlerce kişi şimdiden bursların ne zaman hangi tarihte yatacağını da araştırmaya başladı. İBB bursu geçen dönemlerde 3 taksit halinde ödenmişti. 2021-2022 yılında da yine 3 taksit halinde ödeneceği tahmin ediliyor. Geçen sene İBB bursu ilk taksit 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel. İBB burslarında ilk taksit ödemeleri aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilecek.

İBB bursu geri ödeniyor mu?

İBB bursu geri ödenmiyor. Öğrencilere verilen burs ücretleri geri alınmıyor.

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.