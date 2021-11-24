İBB burs sonuçları açıklandı. İBB bursu almaya hak kazanan binlerce kişi bursların ne zaman hesaba yatacağını araştırmaya başladı. Peki İBB bursu ne kadar? 2021-2022 İBB bursuna zam geldi mi? İBB bursu ne zaman yatar? İşte İBB burslarına dair detaylar...

İBB bursu ne kadar? 2021-2022 İBB bursuna zam geldi mi? İBB bursu ne zaman yatar? İBB burs başvuru sonuçları nihayet açıklandı. Bur sonuçlarını sorgulayan ve burs almaya hak kazanan binlerce üniversite öğrencisi İBB burslarının ne zaman hesaba yatacağını araştırmaya başladı.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

2021-2022 İBB bursuna zam geldi mi?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB Burslarına 2021-2022 dönemi için zam yapılıp yapılamayacağı konusunda İBB'den resmi bir açıklama gelmedi.

İBB bursu ne zaman yatar?

İBB bursu ilk taksit ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.

Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı.

2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel. İBB burslarında ilk taksit ödemeleri aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.