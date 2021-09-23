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KKTC'den Rum lider Anastasiadis'e ''resmi görüşme'' tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e, 'manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme' çağrısında bulundu.

45 Dakika Önce
2021-09-23 12:30:14
KKTC'den Rum lider Anastasiadis'e ''resmi görüşme'' tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Genel Sekreter'in 27 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum yönetimi lideri Anastasiadis'e gayriresmi olarak vereceği öğle yemeğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis'e BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önümüzdeki pazartesi günü vereceği yemek öncesinde Rum liderin gayriresmi olarak düzenlenen bu yemeği resmi bir görüşme olarak yansıtma gayreti içinde olduğu görülmektedir. Bu çabanın, çarpıtmaya dayalı tamamen beyhude bir uğraş olduğunu vurgulamak isteriz." ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden ve gerekli zemin oluşmadan resmi görüşmelerin başlayamayacağına vurgu yapılan açıklamada, Rum tarafı ve Anastasiadis'e bu tür manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme çağrısında bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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