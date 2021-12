Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar adlı komedi programı tartışılmaya devam ediyor. YouTube üzerinden yayına başlayan Konuşanlar programı kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaştı ve geniş hayran kitlesine sahip olmayı başardı. Programın kısa sürede başarıya ulaşması Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti ve program Exxen platformuna transfer edildi. Programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın kim olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? Hasan Can Kaya'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Konuşanlar adlı komedi programı tartışılmaya devam ediyor. YouTube üzerinden yayına başlayan Konuşanlar programı kısa süre içinde milyonlarca kişiye ulaştı ve geniş hayran kitlesine sahip olmayı başardı. Programın kısa sürede başarıya ulaşması Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti ve program Exxen platformuna transfer edildi. Programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın kim olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

Konuşanlar Talk Show yapımı ile kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından tanınan Hasan Can Kaya programda yaptığı konuşmalar nedeniyle sık sık tartışılıyor. Rahat ve sohbet havasında geçen programda yarıçmacılar konuşan olarak seçiliyor ve sorulan sorulara en iyi ve en ilgi çekici cevabı verenler programda birinci oluyor ve sembolik bir ödül kazanıyor. Konuşanlar programı YouTube'dan Exxen platformuna transfer olunca YouTube videoları kaldırılmış ve binlerce kişi buna tepki göstermişti. Son olarak Hasan Can Kaya ile gazeteci Nihat Genç arasında yaşanan bir olay sonrası insanlar Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Hasan Can Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

Hasan Can Kaya kimdir?

16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı. Konuşanlar adlı programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı ve YouTube'a yüklenen bölümler yayından kaldırıldı.[4] YouTube'a yüklenen bölümlerin kaldırılmasının ardından programın takipçi sayısında düşüş meydana geldi.

Hasan Can Kaya nereli kaç yaşında?

Hasan Can kaya 2021 itibari ile 32 yaşındadır. Hasan an Kaya programında sık sık Güngören doğlumlu olduğunu dile getiriyor.

Hasan Can Kaya projeleri

Konuşanlar Talk Show

Hasan Can Kaya - Stand Up Party

Bir Yeraltı Sit-com'u

Hasan Can Kaya'nın dizisinin adı ne?

Hasan Can Kaya Exxen'e transfer olması sonrası YouTube kanalındaki videoları kaldırması hayranlarını üzmüştü. Ancak ilerleyen zamanlarda Hasan Can Kaya ve hayranları arasındaki buzlar erimişe benziyor. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı da Exxen'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Hasan Can Kaya Exxen'de yeni bir diziye başladı. Hasan Can Kaya'nın hayranları da Hasan Can Kaya'nın dizisinin adı ne? sorusunu sormaya başladı. Hasan Can Kaya'nın yeni dizisinin adın "Hayallerim, Aşkım ve Ailem." Dizi Exxen'de yayınlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.