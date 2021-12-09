Konuşanlar programına neden inceleme başlatıldı? Konuşanlara ceza mı gelecek?

Konuşanlar programına neden inceleme başlatıldı? Konuşanlar kapatılacak mı? Konuşanlara ceza mı gelecek? Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar adlı komedi programına RTÜK'ten inceleme başlatıldığı açıklandı. Gazeteci Nihat Genç de programda yaşanan küfürler nedeniyle yayını eleştirmiş ardından Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını belirtmişti. Konuşanlar hayranları da programa ceza gelip gelmeyeceğini yakından takip ediyor. Sosyal medyada Konuşanlar programına başlatılan soruşturmanın yersiz olduğunu düşünenler olduğu gibi programın ahlak seviyesini aştığını düşünenler de var.

Konuşanlar programına neden inceleme başlatıldı? Konuşanlar kapatılacak mı? Konuşanlara ceza mı gelecek? Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar adlı komedi programına RTÜK'ten inceleme başlatıldığı açıklandı. Gazeteci Nihat Genç de programda yaşanan küfürler nedeniyle yayını eleştirmiş ardından Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını belirtmişti. Konuşanlar hayranları da programa ceza gelip gelmeyeceğini yakından takip ediyor.

RTÜK'ten Konuşanlar'a inceleme başlatılıdğı açıklandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin programın daha önce defalarca uyarıldığını ancak gerekli düzenlemelerin yapılmadığını belirtti.

Konuşanlar programına neden inceleme başlatıldı?

Şahin Sosyal medyada yaptığı paylaşımında şunları belirtti: Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.

Konuşanlar kapatılacak mı? Konuşanlara ceza mı gelecek?

RTÜK'in incelemesi sonrası Konuşanlar programı ile ilgili karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Gazeteci Nihat Genç'ten Konuşanlara tepki

Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!

Hasan Can Kaya kimdir?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 yılında Güngören'de dünyaya geldi. Hasan Can Kaya Türk komedyen ve stand-up komedyenidir.

16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

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