Gazeteci Nihat Genç ile komedyen Hasan Can Kaya arasında 'küfür' gerilimi

Gazeteci Nihat Genç, Twitter hesabından komedyen Hasan Can Kaya'nın programından bir video yayınlayarak 'Zıpırın biri seyircinin yüzüne küfür edip para kazanıyor' demişti. Yeni bir paylaşım daha yapan Genç, Kaya'nın kendisini arayarak tepki gösterdiğini ve küfür ettiğini açıkladı.

Gazeteci ve yazar Nihat Genç ile komedyen Hasan Can Kaya gerilim yaşandı. Hasan Can Kaya, Twitter'dan kendisi hakkında eleştiri yapan Nihat Genç'i arayarak tepki gösterdi.

"ZIPIRIN BİRİ KÜFÜR EDİP EKMEĞİNİ KAZANIYOR"

Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında bir kesiti paylaşan Genç, "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor" ifadelerini kullandı.

"KÜFÜR ÖYLE DEĞİL BÖYLE EDİLİR DEYİP YAPIŞTIRDIM"

Paylaşımından saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan gazeteci, Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını ve çıkan tartışmada küfürleştiklerini ileri sürdü. Genç, Kaya ile geçen telefon görüşmesini de şu sözlerle anlattı: "Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım."

Kaynak: mynet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.